Zimska ponuda Crne Gore promovisana u Sloveniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Slovenije, predstavljena kao atraktivna turistička destinacija, u nekim od najčitanijih slovenačkih portala i putem Out of Home kampanje.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su kazali da su objavljeni članci i bilbordi o Crnoj Gori na najprometnijim lokacijama u Ljubljani, rezultat aktivnosti NTO-a i predstavljaju značajan korak ka unapređenju međunarodne vidljivosti i promociji Crne Gore među slovenačkom publikom.

“Četiri članka o Crnoj Gori i atraktivne fotografije destinacije objavljene su na najčitanijem portalu u Sloveniji – 24ur, koji broji preko 900 hiljada na mjesečnom nivou. Milionskom auditorijumu je predstavljena zimska turistička ponuda, bogat novogodišnji program, kao i jedinstvene prirodne ljepote Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

U tekstu pod nazivom Osmisli svoju zimsku priču u Crnoj Gori, navodi se da je Crna Gora jedna od rijetkih destinacija u kojoj se može provesti duži odmor, a da svaki naredni dan ne liči na prethodni.

“Uz raznovrsnu turističku ponudu, glavna prednost ove destinacije je što za veoma kratak vremenski period turisti mogu obići i sjevernu i južnu regiju, koje uprkos velikim različitostima čine savršenu kombinaciju za odmor”, piše u članku.

Ponuda crnogorskih skijališta i aktivnog odmora tokom zimskih mjeseci, predstavljena je u tekstu pod nazivom Jeste li spremni za zimski odmor u Crnoj Gori?.

“Bilo da ste ljubitelj snouborda, alpskog i nordijskog skijanja, zimskog raftinga, hodanja na krpljama, jahanja, zimskog hikinga, do tura sankama – mogućnosti u Crnoj Gori su beskrajne. Aktivan dan na snijegu i svjež planinski vazduh uz domaće kuvano vino, lokalne gastro proizvode pripremljene na autentičan način i sadržajan zabavni program, nikoga neće ostaviti ravnodušnim”, navodi se u članku.

Novogodišnji program u Crnoj Gori je predstavljen putem banera na portalima PROPLUS (24ur.com, Moskisvet.com, Okusno.je, Zadovoljna.si, Vizita.si, Bibaleze.si, Dominvrt.si, Cekin.si i Caszazemljo.si), koji ukupno broje skoro tri miliona čitalaca na mjesečnom nivou.

Osim toga, u okviru promotivnih aktivnosti postavljeni su bilbordi na deset lokacija širom Ljubljane, na kojima su prikazani atraktivni predjeli Crne Gore tokom zimskih mjeseci.

“Imajući u vidu značajan uticaj navedenih medija i prometne lokacije na kojima su postavljeni bilbordi, očekuje se da će promotivne aktivnosti doprinijeti većem broju posjeta sa ovog tržišta”, zaključuje se u saopštenju.

