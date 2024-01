ŽIG Ženski biznis zamajac ženskog preduzetništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promovisanje rodne ravnopravnosti, ekonomsko osnaživanje žena i unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori od danas će biti jednostavnije, jer će se kompanije kojima upravljaju i čije su vlasnice žene prepoznavati i po ŽIG-u Ženski biznis.

Šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remon Zakaria, kazao je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen taj projekat, da je poslovno okruženje sa stimulativnim uslovima za žensko preduzetništvo i rodnu ravnopravnost sastavni dio posvećenosti EBRD-a promovisanju održivih i inkluzivnih tržišnih ekonomija.

“EBRD aktivno teži rodnoj i ekonomskoj inkluziji kroz politički dijalog, namjensku kreditnu podršku i savjetodavne usluge. ŽIG Ženski biznis kamen je temeljac za uspješnu promociju uravnoteženog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori”, rekao je Zakaria, prenosi agencija CGNews.

Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, Dawn McKen, saopštila je da se nada da će projekat obezbijediti stvaranje preduslova za povoljno poslovno okruženje u Crnoj Gori i jednake mogućnosti za sve članove društva.

„Da bi postojale jednake mogućnosti i da bi žene bile podstaknute da pokrenu sopstveni biznis, moraju da budu finansijski nezavisne, jer smatram da je ženama posebno teško i izazovno da ostvare ravnopravnost sa muškarcima u ekonomiji“, kazala je McKen.

Šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC), Marija Šuković kazala je da je SCC u prethodnom periodu intenzivno sarađivao sa predstavnicima javnog i privatnog sektora, te da su uz posebne analize stratističkih podataka došli do zaključka da se posljednjih godina kontinuirano povećava broj programa podrške i podsticaja za razvoj ženskog preduzetništva.

„Preliminarnim analizama je utvrđeno da broj ženskih preduzeća raste uglavnom na papiru, odnosno u bazama CRPS, kao i da podsticaji i programi podrške nužno ne „targetiraju“ prava privredna društva koja su u vlasništvu žena, ili kojima upravljaju žene, jer se uočava i praksa da se vlasništvo samo formalno prebacuje na ženu kako bi se ostvarilo pravo na određeni podsticaj”, rekla je Šuković.

Prema njenim riječima, dva su ključna cilja projekta ŽIG Ženski biznis – pravilno targetiranje, odnosno prepoznavanje “ženskih biznisa”, čije je glavno obilježje da žene imaju ne samo formalno-pravno vlasničku, nego i suštinsku, upravljačku funkciju, te olakšan pristup finansijskim i nefinansijskim podsticajima za žene preduzetnice, gdje će državnim i privatnim institucijama biti omogućen sistem prepoznavanja ženskih biznisa prilikom dodjele kako finansijske, tako i nefinansijske podrške namijenjene ženama.

Ona je ocijenila da je jedan od alata iz projekta i kreiranje javnog registra privrednih društava, koja zadovoljavaju kriterijume iz međunarodnog dokumenta i kojima je dodijeljen ŽIG.

Direktorica agencije BI Communication, koja je partner projekta, Ljiljana Burzan-Nikolić, kazala je da vjeruju da su kroz inicijative koje realizuju, poput Top Women Business Montenegro, pokrenuli jednu lavinu dobre energije, i da ŽIG Ženski biznis vide kao još jedan snažan zamajac ženskog preduzetništva.

Prema njenim riječima, osnov za dobijanje ŽIG-a Ženski biznis je ispunjavanje kriterijuma definisanih međunarodnim dokumentom MEST IWA 34, čije se ključne cjeline odnose na pitanja da li preduzećem upravljaju žene, da li je preduzeće u vlasništvu žena, da li žene imaju punu kontrolu nad preduzećem i da li je „žensko” preduzeće nezavisno.

„U planu je i organizovanje info-sesija na temu uslova i procedura za dobijanje ŽIG-a Ženski biznis, koje će biti otvorene za sve zainteresovane preduzetnice. Info-sesije biće organizovane u centralnoj, južnoj i sjevernoj regiji Crne Gore”, zaključila je Burzan-Nikolić.

