Zemljama ZB omogućiti put ka direktnom učešću u TIPS sistemu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zemljama Zapadnog Balkana (ZB), počevši od onih koje su već euroizovane, trebalo bi omogućiti jasan put ka direktnom učešću u TIPS sistemu, ocijenila je guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irena Radović.

Kako je saopšteno iz CBCG, Radović je, tokom trećeg dana Proljećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), učestvovala na okruglom stolu posvećenom modernizaciji platnih sistema u zemljama ZB, koji je organizovala SB.

Navodi se da su na skupu, kojem su prisustvovali ministri finansija i guverneri centralnih banaka zemalja ZB, razmatrani dosadašnji rezultati na polju razvoja savremenih platnih sistema.

“Uz poseban fokus na pristupanje SEPA sistemu i implementaciju TIPS Clone projekta, što su ključni koraci ka jačanju finansijske integracije regiona sa evropskim platnim infrastrukturnim okvirima”, dodaje se u saopštenju.

Radović je, govoreći o napretku koji je Crna Gora ostvarila u tim oblastima, istakla da su CBCG i nekoliko sistemski važnih banaka već podnijele aplikacije i dobile pozitivne odgovore od Evropskog savjeta za plaćanja (EPC) za pristupanje SEPA platnim šemama.

„Vjerujemo da bi zemljama Zapadnog Balkana, počevši od onih koje su već euroizovane, trebalo omogućiti jasan put ka direktnom učešću u TIPS sistemu”, kazala je Radović.

To bi, kako je navela, bio prirodan nastavak proširenja SEPA okvira i strateški korak ka finansijskoj integraciji, u skladu sa logikom ekonomskog rasta zasnovanog na konvergenciji i otpornosti.

„Crna Gora, a vjerujemo i cijeli region, spremna je za ovaj naredni korak“, dodala je Radović

Sa sastanka je poručeno da će modernizacija platnih sistema doprinijeti dinamičnijem ekonomskom rastu zemalja ZB, i da će banke koje blagovremeno sprovedu planirane reforme ojačati svoju tržišnu poziciju u kontekstu sve veće digitalizacije i evropskih integracija.

Radović je, na poziv potpredsjednice SB za Evropu i Centralnu Aziju, Antonelle Bassani, učestvovala i na skupu pod nazivom Uloga finansijske inkluzije u osnaživanju žena u ekonomiji u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA).

Kako je saopšteno iz CBCG, diskusija je bila usmjerena na identifikaciju prepreka sa kojima se žene suočavaju kada je riječ o pristupu finansijskim uslugama, kao i na djelotvorne strategije za njihovo ekonomsko osnaživanje.

“Istaknuta je važnost regionalne razmjene iskustava i primjene dobrih praksi u ovoj oblasti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Radović učestvovala i na Godišnjem plenarnom sastanku Međunarodnog monetarnog i finansijskog odbora MMF-a (IMFC-a) koji je obilježilo izlaganje generalne direktorice MMF-a, Kristaline Georgieve.

“Izlaganje je bilo posvećeno aktuelnim globalnim ekonomskim izazovima i pravcima djelovanja MMF-a, s posebnim osvrtom na podršku zemljama u razvoju u vremenu globalne neizvjesnosti”, dodaje se u saopštenju.

