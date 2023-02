Željezarci počeli pregovore sa predstavnicima EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Željezare sastali su se sa predstavnicima Elektroprivrede (EPCG) i počeli pregovore kako bi došli do rješenja koje će se odnositi na njihov radni status.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović, kazao je da su jasno saopštili njihove stavove i tražili da se odmah raspiše konkurs na koji su oni spremni da konkurišu, jer, kako je objasnio, znaju da na tim radnim mjestima u Željezari niko nije obučeniji od njih koji su tu radili.

“Svi su govorili da u ovu priču ulaze zbog radnika, a sad su očigledno najveći problem sami radnici“, rekao je Vujović, prenosi portal Onogošt.

On je poručio da svi moraju da shvate da radnici protestuju devet mjeseci i da su oni, zajedno sa EPCG i državom, najzaslužniji što se imovina Željezare vratila u državno vlasništvo.

Vujović je kazao da narednih dana nastavlaju pregovore, te da se nada da će naći rješenje na zadovoljstvo svih.

„Mislim da je svima najbitnije da ova fabrika počne da radi i da se ovi ljudi uposle“, zaključio je Vujović.

