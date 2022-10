Završena obuka za obavljanje energetskih pregleda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Polaznici obuke za obavljanje energetskih pregleda za rad u novom nacionalnom softveru za proračun energetskih karakteristika zgrada upoznali su se sa njegovim radom i metodologijom proračuna, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Četvorodnevna obuka je organizovana u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG).

„Polaznici su tokom obuke bili u prilici da se upoznaju sa radom softvera Montenegrin Energy Efficiency Certification (MEEC) i metodologijom proračuna uz predstavljanje karakterističnih primjera. Pored toga, treći i četvrti dan obuke su bili predviđeni za samostalni rad polaznika na praktičnim primjerima, uz nadzor predavača“, navodi se u saopštenju.

Obuku je realizovao UCG, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ Otvoreni regionalni fond za energetsku efikasnost u Jugoistočnoj Evropi – GIZ-ORF EE), a u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija.

Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležni državni organ za implementaciju politike u oblasti energetske efikasnosti je u obavezi da uspostavi nacionalni okvir za energetsku efikasnost zgrada u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su objasnili da je ključni korak u tom procesu uspostavljanje nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada.

Podrška za razvoj ovog softvera je obezbijeđena u okviru projekta Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB), koji Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW).

Za razvoj softvera MEEC je zadužen njemački institut za građevinsku fiziku Fraunhofer IBP iz Štutgarta.

„Izradom MEEC softvera stvoriće se uslovi da se proračun energetskih karakteristika zgrada u Crnoj Gori sprovodi prema važećim međunarodnim standardima u skladu sa zahtjevima EU direktiva, a koje je Crna Gora u obavezi da implementira shodno preuzetim međunarodnim obavezama“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS