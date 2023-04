Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postizanjem dogovora o sadržaju aneksa 9 Kolektivnog ugovora i potpisivanjem sporazuma između predstavnika Štrajkačkog odbora Sindikata Telekoma i uprave kompanije, nakon 136 dana zvanično je završen štrajk u Crnogorskom Telekomu.

Iz kompanije je saopšteno da su se konsenzusom o povećanju zarada, produženju i dodatnom unapređenju svih benefita koje su zaposleni u Crnogorskom Telekomu koristili u prethodnom periodu, stekli svi potrebni uslovi da se zaposleni koji su od sredine novembra u štrajku vrate na posao.

„Tako će naši zaposleni od danas biti na raspolaganju korisnicima u punom kapacitetu i na svim tačkama kontakata sa nama, a ovom prilikom izražavamo žaljenje i izvinjavamo se svima koji su zbog situacije u kompaniji u kontaktu sa nama u prethodnom periodu imali loše korisničko iskustvo“, navodi se u saopštenju.

Dogovorom uprave i Sindikata, osim unapređenja već postojećih benefita, obuhvaćeno je povećanje zarada zaposlenih kroz povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno najniže cijene rada, zadržavanje zimnice u Kolektivnom ugovoru na način na koji je postojala i u prethodnoj verziji aneksa, kao i uvođenje bonus sheme za ostvarivanje ambicioznih individualnih i kompanijskih ciljeva.

„Obračunska vrijednost koeficijenta, odnosno najniža cijena rada povećana je 15 odsto počev od 1. aprila, 2,5 odsto počev od 1. januara naredne godine i 2,5 odsto počev od 1. januara 2025, čime su povećana i sva druga primanja koja su povezana sa najnižom cijenom rada. Trajanje aneksa 9 KU produženo je na pet godina, tokom kojih su zaposlenima garantovani svi benefti sadržani u njemu“, rekli su iz Telekoma.

Iz kompanije su naveli da su tokom prethodnih mjeseci intenzivno radili na tome da na najbolji način odgovore na potrebe korisnika sa onim kapacitetima koji su im bili na raspolaganju.

„Budući svjesni da za to vrijeme nijesmo mogli da na zahtjeve i potrebe korisnika odgovorimo na onom nivou koji s pravom očekuju od kompanije kakva je Crnogorski Telekom, želimo da naglasimo da ćemo u narednom periodu, uz zalaganje svih zaposlenih, intenzivno raditi na tome da nadoknadimo propušteno i da prioritizujemo rješavanje zahtjeva koji su najduže na čekanju, bilo na nove servise ili na otklanjanje smetnji“, navodi se u saopštenju.

Iz Telekoma su rekli da je pred njima izazovan period u kojem samo zajedničkim snagama mogu da nadoknade neke od propuštenih prilika iz prethodna četiri i po mjeseca, i da postignu rezultate koji će im omogućiti da nastave rast iz prethodnih kvartala.

„Takođe, samo zajedno možemo da nastavimo sa pružanjem usluga korisnicima na onom nivou koji sa pravom očekuju od naše kompanije, i da zajedničkim idejama i trudom postignemo rezultate koji se očekuju od nas“, kazali su iz Telekoma.

Zbog toga, kako se dodaje, u drugi kvartal ulaze sa novom, svježom energijom i u konstruktivnoj atmosferi, kako bi se zajedničkim snagama posvetili ostvarenju rezultata u ovoj godini, i godinama koje su pred nama, zato što čvrsto vjeruju da samo dobri poslovni rezultati mogu garantovati atraktivne benefite za zaposlene na duži rok.

„Zaposleni Crnogorskog Telekoma nastaviće da uživaju benefite zasigurno najboljeg kolektivnog ugovora u privatnom sektoru u Crnoj Gori, a sve u cilju obezbjeđivanja što boljih uslova za rad u našoj kompaniji, koja samo na taj način može da raste i ostane broj jedan na veoma konkurentnom tržištu“, zaključuje se u saopštenju.

