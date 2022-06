Završen prvi ciklus u okviru projekta izrade 100 besplatnih sajtova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za informacioni sistem Glavnog grada realizovao je projekat 100 besplatnih veb sajtova za preduzeća, koji su se prijavili i dostavili neophodan materijal.

Takođe, realizovano je pet obuka gdje su korisnici, uz mentorstvo zaposlenih u Centru za informacioni sistem, stekli neophodne vještine za samostalno održavanje veb sajtova, kao i njihovo nadograđivanje.

“Kroz program podrške 100 besplatnih sajtova, pored izrade samog sajta i obuke njihovog održavanja, korisnici podrške dobili su i besplatan domen i hosting za period od godinu”, navodi se u saopštenju PG Biroa.

Uz taj vid podrške, čija je procijenjena vrijednost 100 hiljada EUR, korisnici su dobili priliku da svoje poslovanje promovišu na digitalnim platformama, te da ga dodatno unaprijede i učine vidljivijim.

“Dobitnici besplatnih sajtova istakli su da je u pitanju značajna pomoć za njihovo dalje poslovanje, naročito imajući u vidu da period pandemije značajno izmijenio način života i rada svih nas”, rekli su iz PG Biroa.

Veb sajtovi su dostupni na https://100sajtova.me/

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS