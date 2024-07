Završen proces ISO resertifikacije za sisteme upravljanja bezbjednošću informacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnogorskom Telekomu je uspješno završen proces ISO resertifikacije za primjenu standarda za upravljanje bezbjednošću informacija, bezbjednost mreže, kao i za sistem upravljanja kvalitetom.

Rukovodilac Odjeljenja za digitalnu transformaciju, i menadžerka projekta resertifikacije, Biljana Papović, kazala je da se primjena ISO standarda u Crnogorskom Telekomu sprovodi godinama unazad, uz aktuelnu resertifikaciju, i u ovom segmentu, potvrđuju vodeću tržišnu poziciju u telekomunikacionim okvirima u Crnoj Gori.

“ISO sertifikacija iz korisničkog aspekta može da djeluje apstraktno, ali u praktičnoj primjeni to za korisnike i poslovne saradnike Crnogorskog Telekoma znači, formiranje sistemske baze za još viši stepen kvaliteta servisa, efikasniju uslugu, snažniju zaštitu podataka, stabilniju i pouzdaniju mrežu“, rekla je Papović.

Resertifikacijom, Crnogorski Telekom je u poslovne procese integrisao primjenu inoviranih verzija standarda ISO 9001, koji je standard za sistem upravljanja kvalitetom, čija primjena postavlja osnovu za kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga, poboljšanje procesa i efikasnosti, što vodi većem povjerenju i zadovoljstvu korisnika, zatim

Integrisana je i inovirana verzija ISO 27001 – standarda za upravljanje bezbjednošću informacija, pruža sistemski pristup upravljanju osjetljivim informacijama, zaštiti podataka korisnika i mrežne infrastrukture od sajber bezbjednosnih prijetnjii, kao i usklađenost sa regulativama.

“ISO 27001 ima status vodećeg međunarodnog standarda upravljanja informacijskom sigurnošću, pa je samim tim prihvaćen kao standard u najvećim i najuspješnijim poslovnim sistemima”, navodi se u saopštenju.

Telekom je integrisao i inoviranu verziju ISO 27033 – standard za bezbjednost mreže koji daje smjernice za dizajn, implementaciju i upravljanje bezbjednim mrežama.

Papović je kazala da je iz aspekta ubrzanih tehnoloških inovacija, prednosti, ali i izazova i rizika koje donose, važan kontinuitet primjene naprednih standarda u poslovanju, ali i konstantno ažuriranje.

“Upravo je to konkurentska prednost Telekoma, samopouzdanje koje proizilazi iz višegodišnje primjene, poznavanja svrhe standarda i povezane regulative. Najnovije verzije ISO sertifikata, relevantnih za poslovne procese u Telekomu, bolje odražavaju izazove i prilike koje donosi digitalizacija i upotreba novih tehnologija, sa većim fokusom na održivost, uključujući i poboljšanu usklađenost sa međunarodnim standardima i regulativama”, rekla je Papović.

Ona je navela da je na projektu resertifikacije radio tim sastavljen od predstavnika svih sektora kompanije, budući da se bezbjednost informacija i sistem upravljanja kvalitetom tiče svih zaposlenih.

“Zato sada, možemo sa još više sigurnosti i entuzijazma nastaviti da kreiramo nove proizvode, sa inoviranim, prestižnim sertifikatima u pozadini“, zaključila je Papović.

