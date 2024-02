USSCG: Zaustaviti antisindikalnu diskriminaciju u Željezari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) je, kako su kazali iz te radničke organizacije, zabrinuta odnosom menadžmenta prema zaposlenima – članovima reprezentativne Sindikalne organizacije Željezare EPCG Nikšić.

Iz USSCG su rekli da je, prema svjedočenjima najužeg rukovodstva sindikata Željezare, dolaskom novog menadžmenta otpočela antisindikalna diskriminacija, ali i svojevrsni mobing usmjeren prema značajnom broju zaposlenih.

„Koji se ogleda u svojevrsnim zastrašivanjima, pritiscima, neosnovanom raspoređivanju na druga, obično manje plaćena radna mjesta, smjenski rad koji nema uporište u stvarnim potrebama rada, pozivima i mejlovima u neprimjereno vrijeme (poslije ponoći) pa i prijetnjama“, naveli su iz USSCG.

Kako su kazali, insistiranje zaposlenih da zaštite svoja radna i sindikalna prava, opravdana očekivanja da se ispoštuje ispregovarani i potpisani Kolektivni ugovor za rezultat imaju nedozvoljene i neprihvatljive radnje onih koji bi trebalo da poštuju zakone i unutrašnje akte firme.

Iz USSCG su rekli da je sve kulminiralo danas kad je, prema njihovim saznanjima, najbliža saradnica Izvršne direktorice uputila otvorenu prijeteću poruku jednom članu Sindikata, koju je ponovila dva puta.

“Prijetnja je izgovorena zato što je došla do saznanja da će zaposleni tražiti da se poštuju zakoni Crne Gore, odnosno da se poštuje potpisani Kolektivni ugovor i da su isti spremni da ga brane na sve načine, pa i po cijenu štrajka”, navodi se u saopštenju.

Iz USSCG su podsjetili da Željezara nikada nije imala, niti će imati boljih prijatelja od radnika koji su je svojom borbom i ličnom žrtvom sačuvali.

„Umjesto pompeznih obećanja da će Željezara doživjeti renesansu, svjedočimo najprije pokušaju da se opstruira rad sindikata, zatim namjeri da se ne poštuje Kolektivni ugovor, a u konačnom i tihim opstruiranjem nesmetanog procesa rada i unapređenja istog“, naveli su iz USSCG.

Oni su kazali da podržavaju sve napore i aktivnosti Sindikalne organizacije Željezara EPCG usmjerene na odbranu prava na sindikalno organizovanje, kolektivno pregovaranje, vladavinu prava, pravnu sigurnost i odbranu prava na rad.

„U izostanku autentičnog i iskrenog socijalnog dijaloga, USSCG podržava i sve druge, legitimne oblike sindikalne borbe koje zaposleni namjeravaju da preduzmu u odbrani svojih prava, uključujući i štrajk“, kaže se u saopštenju.

USSCG je pozvala odbore direktora EPCG i Željezara EPCG Nikšić da se promptno uključe u rješavanje nastale situacije i doprinesu nemetanom nastavku procesa rada, poštovanju zakona i prava zaposlenih na sindikalno djelovanje.

