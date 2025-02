Zaposlenje preko Sajma sezonskog zapošljavanja našlo hiljadu osoba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam sezonskog zapošljavanja u posljednje dvije godine posjetilo je 5,5 hiljada mladih, dok je zaposlenje našlo preko hiljadu, saopštili su predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (UCG).

Oni su na konferenciju za medije povodom najave Dana otvorenih vrata UCG i Sajma sezonskog zapošljavanja Summer job 2025, kazali da će naredni sajam biti organizovan 12. i 13. marta u Podgorici i Kotoru, prenosi PR Centar.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG, Jakov Vukčević, objasnio je da je osnovna ideja projekta pružanje mogućnosti mladima da se, kroz direktnu komunikaciju sa poslodavcima, upoznaju sa prilikama za zapošljavanje i steknu prvo radno iskustvo.

„Sajam sezonskog zapošljavanja održaće se 12. marta u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici, a dan kasnije na Fakultetu za turizam i hotelijerestvo u Kotoru. Mladi kroz direktne razgovore mogu da istraže specifične uslove rada i prilike za zapošljavanje tokom turističke sezone“, rekao je Vukčević.

On je dodao da će zainteresovanima biti obezbijeđen besplatan prevoz na sajam.

„Obezbijedićemo prisustvo svih zainteresovanih maturanata na teritoriji Crne Gore. Mladi će, osim prilike za sezonsko zapošljavanje, imati mogućnost da se upoznaju sa prilikama za nastavak obrazovanja na državnom univerzitetu, kroz projekat Dan otvorenih vrata UCG, koji će se održati istog dana, na istom mjestu“, naveo je Vukčević.

Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, kazao je da taj resor želi da postigne najveći stepen mobilnosti mladih i pruži im što više mogućnosti učešća u društvenoj zajednici, kako bi bili dio odluka koje se tiču funkcionisanja države, ali i njih samih.

„Sajam je tradicionalan i svake godine postiže sve bolje rezultate. Pružamo punu podršku Studentskom parlamentu i siguran sam da će i ove godine biti veliki odziv, kako poslodavaca, tako i mladih“, rekao je Šćekić.

On je podsjetio da je Ministarstvo sporta i mladih sa deset hiljada EUR podržalo organizaciju Sajma.

Rukovodilac Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotni učenje, Ivica Todorović, smatra da je u saradnji sa turističkom privredom i institucijama potrebno obezbijediti domaćoj radnoj snazi dostojne uslove rada, smještaja i ishrane tokom ljetnje turističke sezone.

„Samo pažljivim odnosom uspjećemo da mlade ljude iz Crne Gore zadržimo ovdje. Zato je jedan dio kampanje za ovogodišnji Sajam sezonskog zapošljavanja usmjeren ka turističkoj privredi, uz napomenu da treba da vode računa prije svega o smještaju i ishrani za radnike tokom sezone“, objasnio je Todorović.

On je dodao da će se drugi dio kampanje odnositi na mlade, kako bi se kod njih podigla svijest i promijenio sistem vrijednosti, da shvate da treba da rade u Crnoj Gori, da mogu da zarade, te steknu iskustva sa poslodavcima i kolegama.

Direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), David Perčobić, poručio je da se o sezonskom zapošljavanju ne smije razmišljati neposredno pred početak turističke sezone, već mnogo ranije.

„Želimo da ovim partnerstvom pokažemo inicijativu i ostalim univerzitetima da je ZZZ itekako spremna i sposobna državna institucija, da uđe u ovakve aranžmane za rješavanje nezaposlenosti“, poručio je Perčobić.

On je podsjetio da je na sjeveru države najveća stopa nezaposlenosti od 35 odsto, u centralnoj regiji oko pet do šest odsto, a na jugu oko tri odsto.

„Veoma je značajno da ovakvim incijativama animiramo ljude sa sjevera da se sezonski zapošljavaju i na taj način polako stabilizujemo tržište rada u Croj Gori. Pored promocije sezonskih poslova, veoma je važno da mladima ukažemo na potrebe i deficit na tržištu rada. ZZZ će uvijek biti tu da podrži sve inicijative mladih kako bi našli adekvatno zaposlenje“, zaključio je Perčobić.

