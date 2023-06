Zakonski će urediti oblast digitalne imovine do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori trenutno ne postoji zakonska regulativa koja definiše oblast trgovine kriptovalutama, a očekuje se da će prva verzija nacrta zakona iz oblasti digitalne imovine biti završena do kraja ove godine, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva finansija.

Predsjednik Komisije za tržište kapitala (KTK), Željko Drinčić, kazao je podgoričkom listu da se Crna Gora “nalazi u velikoj većini zemalja” u kojima kriptovalute još nijesu regulisane, te da realna opasnost od raznih zloupotreba postoji, zbog čega je jako važno raditi na edukaciji ljudi i informisanju javnosti kroz medije sa što više činjenica i argumenata.

“Budući da trenutno ne postoji zakonska regulativa koja se tiče trgovine kriptovalutama i uopšte poslovanja digitalnom imovinom, ovaj vid eventualnih transakcija koje se obavljaju trenutno u Crnoj Gori smatramo nelegalnim”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je u okviru Savjeta za finansijsku stabilnost, u novembru prošle godine formirana radna grupa, sa ciljem analize postojećih zakonskih modela u drugim državama i izrade nacionalnog pravnog akta koji se tiče oblasti digitalne imovine.

Radnu grupu, pored predstavnika Ministarstva finansija, čine predstavnici Centralne banke (CBCG), KTK i Agencije za nadzor osiguranja (ANO), dok svojstvo pridruženog člana imaju predstavnici FOJ-a.

“Ova radna grupa, sistematično, uz savjetodavnu podršku eksperata Svjetske banke (SB), sagledava uporednu praksu u oblasti uređenja digitalne imovine širom svijeta – Kina, Turska, Singapur, Južna Afrika, Srbija i radi na kreiranju nacionalnih rješenja koja će biti usklađena sa novom EU regulativom o uređenju tržišta kriptoimovine, usvojenom u Evropskom parlamentu 20. maja ove godine. Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, biće prva zemlja van EU koja će raditi usklađivanje u oblasti uređenja digitalne imovine sa tekovinama EU”, objasnili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su dodali da radna grupa aktivno sumira već donesena nacionalna zakonska rješenja u drugim državama, sa stanovišta uticaja na finansijsku stabilnost, zaštitu potrošača, obezbjeđenja efikasnog i sigurnog platnog prometa, rizika povezanih sa poreskim tretmanom i sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma, kao i aspiracije Crne Gore da postane prva naredna članica EU.

“Očekivanje radne grupe je da prva verzija nacrta zakona bude završena do kraja ove godine, a isti će, prije slanja na javnu raspravu, proslijediti SB i Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) na davanje komentara i sugestija”, saopštili su predstavnici Ministarstva.

Oni su naveli da je radna grupa zaključila da se najsvrsishodniji model zaokruživanja uređenja digitalne imovine obezbjeđuje kreiranjem tri zakonska rješenja.

Iz Ministarstva su dodali da će regulatorni okvir za kriptoimovinu biti inkorporiran u nacrtu zakona o digitalnoj imovini i baziraće se na transpoziciji EU regulative u ovoj oblasti – MICA (The Markets in Cryptoassets), koja predstavlja najsveobuhvatniji regulatorni okvir za kriptoimovinu u svijetu.

“Prema ocjeni radne grupe, u dijelu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma potrebno je izvršiti usklađivanje sa FATF preporukama 15 i 16, koje se odnose na rad sa virtualnom imovinom i pružaocima usluga povezanim sa virtualnom imovinom, dok će se poreski tretman digitalne imovine zaokružiti kroz set poreskih zakona”, objasnili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su naglasili da je pitanje datuma i primjene budućih zakonskih rješenja u ovoj oblast još u razmatranju, imajući u vidu da implementacija MICA-e u EU počinje u julu naredne godine i to samo za dio koji se odnosi na „stablecoins“, dok će ostatak MICA regulative biti u primjeni tek od januara 2025.

Iz tog resora dodaju da je preliminarni stav radne grupe i Ministarstva da Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo, ne bi trebalo da primjenjuje regulative EU prije nego se one implementiraju u zemljama Unije i to pitanje će, kako navode, svakako biti predmet dalje zajedničke analize sa predstavnicima EU, MMF-a i SB.

“Uvjereni smo da Crna Gora, kao zemlja koja teži ka ubrzanom članstvu u EU, i u ovoj oblasti treba da se pozicionira kao kredibilna i transparentna destinacija, gdje će se pružiti pravna sigurnost kriptoindustriji i investitorima, ali u isto vrijeme obezbijediti adekvatan nivo zaštite korisnika. Ministarstvo finansija i regulatori u Crnoj Gori mišljenja su da ne treba podleći brzim i nepotpunim nacionalnim rješenjima, koja mogu da dovedu do nepotrebne eskalacije rizika i koja nas, u krajnjem, mogu skupo koštati kada je u pitanju međunarodna reputacija Crne Gore”, poručili su iz Ministarstva.

Drinčić je takođe podsjetio da u Crnoj Gori trenutno ne postoji regulativa koja uređuje ovu oblast i dodao da je određeni broj zemalja ovu oblast na neki način pokušao urediti i primjenjuje određene principe ili pravila.

Prema njegovim riječima, za sada, najsveobuhvatniji regulatorni okvir za kriptoimovinu u svijetu usvojen je u EU.

“MiCA je uredba-propis koji reguliše tržišta kriptoimovine na cijeloj teritoriji EU. Usvojio ga je 20. aprila ove godine Evropski parlament, pa bi trebalo da stupi na snagu u drugoj polovini naredne godine”, rekao je Drinčić.

On smatra da će usvajanjem najavljenih zakonskih rješenja biti regulisan nadzor i regulacija aktivnosti povezanih sa digitalnom imovinom.

”Definitivno da hoće, s tim što treba uzeti u obzir i činjenicu da svako zakonsko rješenje sa sobom nosi i donošenje čitavog niza podzakonskih akata, raznih pravila i uredbi, koji se ne odnose samo na tržište kapitala već i na poreski tretman te vrste imovine, zatim regulative sa aspekta sprečavanja pranja novca. Do sada su u Crnoj Gori postojala dva napisana zakonska rješenja, međutim nijesu dobila zeleno svjetlo međunarodnih partnera i koliko sam upoznat nijesu ni krenula u zakonsku proceduru za razmatranje”, kazao je Drinčić.

On je naveo da je prije nekoliko mjeseci CBCG, u kontaktima sa MMF i SB, razmatrala ovo pitanje i tada je iskazana zainteresovanost obje ove institucije da pomognu Crnoj Gori u implementaciji dijela zakonodavstva koji se tiče prvenstveno sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Nakon razmijenjenih mišljenja na nivou institucija u Crnoj Gori i SB i MMF predlog je da osnov za izradu zakona o digitalnoj imovini bude upravo usvojena regulativa na nivou EU, MiCA. MICA je definisala različite vrste nadležnosti u zavisnosti od toga da li se radi o trgovini ili plaćanjima u kriptovalutama. Upravo iz tog razloga imenovana je radna grupa sastavljena od predstavnika CBCG, KTK, ANO i Ministarstva finansija i ideja je da se radi na transpoziciji MICA-e u skladu sa domaćom legislativom, ali i da se posebnim zakonskim rješenjima pokriju oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i poreski tretman”, saopštio je Drinčić.

On je istakao da je jasno da Crna Gora nije jedina, već naprotiv, nalazi se u velikoj većini zemalja u kojima kriptovalute još nijesu regulisane, tako da on ne vidi razlog zašto bismo kao zemlja bili atraktivniji u odnosu na neke druge zemlje koje takođe nemaju regulativu u ovoj oblasti.

“Realna opasnost od raznih zloupotreba postoji i zbog toga je jako važno raditi na edukaciji ljudi i informisanju javnosti kroz medije sa što više činjenica i argumenata”, naglasio je Drinčić.

On očekuje da će CBCG, KTK, ANO u saradnji sa državom što prije imati usklađen tekst zakona iz ove oblasti u skladu sa svim preporukama EU i da će parlament usvojiti to zakonsko rješenje.

“To je najkraći i najbolji put zaštite svih građana Crne Gore od raznih prevaranata, ali i svih onih koji se ovim poslom žele baviti na nezakonit način. Samim tim svima onima koji budu željeli da se bave trgovinom kriptovalutama ili investiranjem u iste omogućićemo da to rade na zakonom propisan način”, istakao je Drinčić.

Odgovarajući na pitanje da li državni organi u ovom trenutku vrše bilo kakvu kontrolu tržišta kriptovaluta u Crnoj Gori, Drinčić je naveo da je to pitanje za svaku insituciju posebno.

“Što se tiče KTK, mi trenutno nemamo informacije da se neko pravno lice koje je licencirano za obavljanje poslova iz dijela regulative koju mi kontrolišemo bavi ovim poslovima”, rekao je Drinčić i dodao da u svakom slučaju svi građani koji se bave trgovinom ovom vrstom imovine moraju biti oprezni i svjesni povećanog rizika prilikom investiranja u ovu imovinu.

