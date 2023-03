Zakonske izmjene rezultiraće smanjenjem sive ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da je u toku niz zakonskih izmjena, koje će rezultirati značajnim smanjenjem stope sive ekonomije.

On je naglasio da se jačanjem kadrovskih i materijalnih resusra u nadležnim upravama, radi na uspostavljanju kvalitetnijeg sistema nadzora nad poslovanjem preduzeća, uz vođenje registra stvarnih vlasnika u skladu sa međunarodnom regulativom.

Damjanović je prisustvovao uvodnom sastanku sa espertskim timom evaluatora Komiteta Savjeta Evrope za procjenu primjene mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval-Manival). Taj tim će u okviru misije do 17. marta, kroz razgovore sa nadležnim državnim organima i privatnim sektorom, prikupljati informacije i na licu mjesta sprovoditi Peti krug evaluacije sistema pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori (SPNFT).

“Cilj misije je procjena usklađenosti nacionalnog zakonodavnog okvira sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, kao i utvrđivanje stepena djelotvornosti SPNFT sistema država članica Savjeta Evrope u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Damjanović je, govreći na otvaranju evaluacije, dao kratak osvrt na dijapazon procjene koji je u nadležnosti Ministartva finansija, a koji se odnosi na oblasti zloupotrebe preduzeća u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma, uspostavljanja i vođenja registra stvarnog vlasništva preduzeća, kao i kontrole igara na sreću i rizika koju ta oblast nosi u dijelu pranja novca.

On je podsjetio da je uveden sistem fiskalizacije koji omogućava sprječavanje zloupotreba, te da se položaj informatičke struke u sistemu javne uprave poboljšao, korigovanjem koeficijenata na zarade.

Damjanović je dodao i da se intenzivno radi na jačanju saradnje između institucija, pa je tako formiran i zajednički tim za praćenje evaluacije i preporuka u cilju sprječavanja zloupotrebe preduzeća u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.

Sastanku sa timom evaluatora prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić, vršiteljska dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović i direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

“Rezultati procjene crnogorskog sistema SPNFT su od izuzetnog su značaja za našu zemlju i njenu poziciju u ovom radnom tijelu Savjeta Evrope, EGMONT grupi, kao i za sami proces pristupanja Evropskoj uniji (EU)”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS