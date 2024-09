Zakon o potrošačkim kreditima donosi značajne koristi za potrošače

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, proslijedio je Vladi Zakon o potrošačkim kreditima, koji će, kako je najavio, biti usvojen ove sedmice i poslat u skupštinsku proceduru.

Gjeloshaj je rekao da donošenje novog Zakona o potrošačkim kreditima u Crnoj Gori donosi značajne koristi za potrošače u kontekstu sve većeg razvoja finansijskog tržišta i ponude novih kreditnih instrumenata, u skladu sa pravnim standardima Evropske unije (EU).

“Ovim zakonom se prenosi Direktiva 2014/17 o stambenim kreditima, koja u mnogim segmentima pruža veći obim zaštite, pa je predlagač odlučio, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, da primijeni rješenja predviđena ovom direktivom na sve ugovore o potrošačkim kreditima, a ne samo na ugovore o stambenim potrošačkim kreditima, čime će se potrošačima u Crnoj Gori pružiti osjetno veći stepen zaštite nego što je to bio slučaj do sada”, naveo je Gjeloshaj u saopštenju.

Ključne prednosti za potrošače uključuju, između ostalog, ukidanje naknada, ograničavanje kamatnih stopa, procjenu kreditne sposobnosti, zaštitu u slučaju poteškoća i bolja informisanost.

“Ukinute su naknade za obradu i prijevremenu otplatu stambenih kredita, što će direktno poboljšati finansijski položaj potrošača. Uklanjanje ovih troškova predstavlja važan korak ka unapređenju životnog standarda potrošača, jer smanjuje nepotrebne finansijske terete koji su do sada bili povezani sa zaduživanjem i koji su se pokazali nepoštenim prema potrošačima”, naveo je Gjeloshaj.

Jedna od najvažnijih koristi za potrošače proističe iz uvođenja maksimalne dozvoljene efektivne kamatne stope na potrošačke kredite, na inicijativu Centralne banke (CBCG).

Gjeloshaj je rekao da je ova mjera osmišljena da zaštiti potrošače od ekstremno visokih kamatnih stopa, koje mogu značajno ugroziti njihov finansijski položaj.

“Preciznije, od dana stupanja na snagu ovog zakona, kreditori neće imati pravo da sa potrošačima ugovaraju kamatne stope koje prelaze određeni prag koji je zasnovan na tržišnim principima, odnosno kamatne stope ne mogu biti veće od prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na stanje svih potrošačkih kredita upisanih u Kreditni registar CBCG do kraja određenog kvartala, uvećane za 100 odsto”, objasnio je Gjeloshaj.

Zakon takođe uvodi značajna poboljšanja u dijelu procjene kreditne sposobnosti potrošača.

Kreditori su sada obavezni da uspostave procedure za rano prepoznavanje potrošača koji bi mogli imati poteškoće u plaćanju, te da uspostave kontakte sa njima kako bi se pronašla najbolja rješenja za nastavak otplate kredita.

“To podrazumijeva kontinuirano praćenje kreditne sposobnosti potrošača tokom cijelog trajanja ugovornog odnosa, kao i obavezu da kreditor, na osnovu ažuriranih informacija, ponovo procijeni kreditnu sposobnost potrošača prije svakog značajnijeg povećanja ukupnog iznosa kredita”, dodao je Gjeloshaj.

Kada je riječ o zaštiti u slučaju poteškoća, prije pokretanja izvršnog postupka kreditori moraju pokušati da postignu dogovor s potrošačima o naplati obaveza. To uključuje obavezu da kreditor predloži mjere za olakšanje otplate ugovora u takvim okolnostima.

“Ova odredba je ključna za zaštitu potrošača koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama, jer im pruža priliku da reorganizuju svoje obaveze prije nego što dođe do prinudne naplate. Vrste mjera biće precizirane podzakonskim aktom CBCG”, objasnio je Gjeloshaj.

Novi zakon propisuje i strože zahtjeve za informisanje potrošača, posebno kada je riječ o stambenim kreditima, pa su kreditori dužni da potrošačima predoče sve relevantne informacije na jasan i razumljiv način, omogućavajući im da donesu odluke zasnovane na potpunoj informisanosti.

Takođe, obaveza informisanja se proširuje i na kreditne posrednike, čime se dodatno osigurava da potrošači budu adekvatno obaviješteni o svim aspektima kredita koji uzimaju.

“Polazeći od sve učestalije ponude kredita putem kreditnih posrednika, zakon detaljno reguliše uslove za rad kreditnih posrednika i odgovornosti kreditora za njihov rad, osiguravajući da oni djeluju u najboljem interesu potrošača”, dodao je Gjeloshaj.

Donošenjem ovog zakona, kako je zaključio Gjeloshaj, potrošači u Crnoj Gori dobijaju znatno veću zaštitu nego što je to bio slučaj do sada, a pravni okvir za ovu oblast je usklađen sa standardima EU, čime se potrošačima osiguravaju pravedniji uslovi i veća sigurnost prilikom uzimanja kredita.

