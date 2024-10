Zakon doprinosi bržoj energetskoj tranziciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Donošenje Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora treba da ubrza energetsku tranziciju, doprinese maksimalnom iskorišćenju raspoloživih resursa u toj oblasti, kao i postizanju niže cijene u proizvodnji struje kroz aukcije, ocijenjeno je iz Ministarstva energetike.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za elektroenergetiku u Ministarsvu energetike, Zvjezdan Vujović, rekao je da je cilj zakona smanjenje emisije ugljen-dioksida i uvećanje energije iz obnovljivih izvora.

“Donošenjem ovog zakona Crna Gora je napravila veliki iskorak u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva u oblasti energetike sa EU propisima i postavila okvir za ostvarivanje nacionalnih ciljeva u ovoj oblasti”, rekao je Vujović listu Elektroprivrede.

Novi zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora će, kako je naveo, omogućiti prelazak na savremeni sistem podsticaja zasnovan na tržišnim premijama dok se koncept dosadašnjih fid-in tarifa napušta i biće moguć samo za mala postrojenja i demonstracione projekte.

“Zakon propisuje trogodišnji plan sistema podsticaja kao snažan instrument u rukama države u planiranju razvoja obnovljivih izvora energije na osnovu kojeg će se raspisivati aukcije za dodjelu tržišnih premija”, precizirao je Vujović.

Aukcije kao sistem nadmetanja imaju za cilj postizanje sto niže cijene električne energije, a sistem tržišnih premija je dvosmjeran što znači da omogućava državi da zaradi u situacijama kada je tržišna cijena veća od ostvarene na aukciji.

“Zakon, pored ovoga, uređuje koncept građanske energije kroz kupce-proizvođače i mogućnost osnivanja Zajednica obnovljivih izvora i ima za cilj da građani budu nosioci zelene tranzicije i aktivno učestvuju u proizvodnji električne energije i da imaju mogućnost da zarade od te proizvodnje.

Takođe, zakon propisuje sve aspekte vezane za garancije porijekla i mogućnost valorizacije istih u budućnosti”, rekao je Vujović.

Dodatno, zakonom su propisane procedure sticanja statusa privremenog povlašćenog i povlašćenog proizvođača, mehanizmi međunarodne saradnje od kojih je Vujović istakao statistički transfer kao mogućnost otkupa ili prodaje potrebnog udjela od drugih zemalja za potrebe ostvarivanja nacionalnog cilja, kao i mehanizme za ostvarivanje ciljeva udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru saobraćaja i u sektoru toplotne energije.

“Na kraju, ne manje bitno, zakonom je otvorena mogućnost za strateško partnerstvo koje je normirano do detalja od javnog poziva i nadmetanja i strogih kriterijuma koji se moraju poštovati i da to može biti veoma dobro rješenje za budući razvoj energetike u našoj zemlji i razvoj velikih projekata u ovoj oblasti”, dodao je Vujović.

Na pitanje šta će to značiti za Crnu Goru i energetski sektor, generalno, Vujović je odgovorio da donošenje ovog zakona treba da ubrza energetsku tranziciju, doprinese maksimalnom iskorišćenju raspoloživih resursa u oblasti obnovljivih izvora, postizanju niže cijene u proizvodnji električne energije kroz aukcije i u konačnom da omogući dostizanje nacionalnog cilja koji je odredila Energetska zajednica, a to je 50 odsto udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji do 2030. godine.

On je naveo da se sistem fid-in tarifa i zagarantovanog otkupa napušta i uvodi novi mehanizam tržišnih premija. Tržišne premije će funkcionisati nakon isteka prelaznog perioda koji se završava kaplovanjem to jest spajanjem našeg tržišta električne energije sa jedinstvenim evropskim tržištem, ali ne kasnije od 31. decembra naredne godine.

“Tržišne premije su mehanizam podsticaja koji funkcioniše u Evropskoj uniji a suština je da se podsticaji zasnivaju na tržištu u kome se iznos podsticaja definiše kao razlika između cijene ostvarene na aukciji i cijene na tržistu to jest cijene na referentnoj berzi”, objasnio je Vujović.

Tržišne premije će uvesti nadmetanje, a sve u cilju postizanja što niže cijene električne energije.

“Ukoliko je ostvarena cijena na aukciji veća od tržišne cijene povlašćenom proizvodjaču se isplaćuje razlika u vidu tržišne premije, a ukoliko je ostvarena cijena na aukciji niža od tržišne povlašćeni proizvođači su dužni da razliku plate državi tj. ovlašćenoj ugovornoj strani čija uloga je ovim zakonom dodijeljena crnogorskom operatoru tržišta električne energije”, zaključio je Vujović.

