Zakon da bude jedan od prioriteta novog saziva Skupštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, ocijenio je da je važno da Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji bivšim radnicima u rudarsko-metalskoj industriji omogućava olakšani odlazak u penziju, bude jedan od prioriteta novog saziva Skupštine.

Milatović se sastao sa predstavnicima radnika rudarsko-metalske industrije na temu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji bivšim radnicima u ovoj oblasti omogućava olakšani odlazak u penziju.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, i ovaj zakon Skupština je dostavila bivšem predsjedniku radi proglašavanja, u odnosu na šta on nije postupio u utvrđenim ustavnim rokovima.

Naime, radi se o aktu koji je prethodni saziv Skupštine donio nakon što je raspušten.

“Važno je da ovaj zakon bude jedan od prioriteta novog saziva Skupštine, kako bi se riješilo pitanje za gotovo 120 radnika bivših metalskih preduzeća, u čemu imate moju punu podršku”, saopštio je Milatović.

Predstavnici radnika kazali su da godinama bezuspješno kucaju na mnoga vrata kako bi riješili problem i da je od najvećeg značaja što Milatović prepoznaje probleme građana i spreman je na njihovo rješavanje.

Milatović je naglasio da će, u okviru svojih nadležnosti, doprinijeti rješavanju ovog važnog pitanja, kako bi radnici rudarsko-metalske industrije ostvarili prava i pravne interese koje predviđa ovaj zakon.

