Zaključen ugovor za izradu idejnog projekta dionice Andrijevica-Berane-Boljare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput je zaključio ugovor o pružanju usluga izrade idejnog projekta auto-puta Bar-Boljare, dionica Andrijevica-Berane-Boljare, sa konzorcijumom CDS PROJECT-VIA PROJECT-GEOTIN MNE.

Iz Monteputa su saopštili da dužina dionice koja će biti obuhvaćena ovim projektom iznosi 50 kilometara.

Vrijednost ugovorenih usluga je 3,65 miliona EUR, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Rok za izradu idejnog projekta je 14 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

“Izrada idejnog projekta predstavlja nastavak intenzivnih aktivnosti kompanije Monteput na izradi projektne dokumentacije za izgradnju preostalih dionica auto-puta Bar-Boljare, a u cilju jačanja i modernizacije ukupne saobraćajne infrastrukture širom Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

