Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) je u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj okupio žene liderke, kako bi ih kroz inspirativni program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja Women on Boards, obučio i osnažio za oblikovanje budućnosti ekonomskog odlučivanja.

Iz IRF-a je saopšteno da su polaznice prve generacije Women on Boards inspirativne liderke, izabrane u izuzetno konkurentnoj selekciji koju je sprovela renomirana međunarodna agencija.

Kroz šest modula, 21 polaznica prve generacije Women on Boards programa, među kojima Vanja Mitrović, Radmila Kuveljić i Milena Ratković Fehilly, imale su priliku da uz ekspertsku podršku i mentorstvo uče o ključnim aspektima upravljanja i liderstva.

“Ove izuzetne žene ne samo da dijele svoje iskustvo, već i grade mostove ka održivom i inkluzivnom ekonomskom odlučivanju u Crnoj Gori. Njihove riječi svijetle kao putokaz ka prosperitetu, dok zajedno oblikuju put ka boljoj budućnosti za društvo i ekonomiju Crne Gore”, rekli su iz IRF-a.

Vanja Mitrović sa više od 15 godina rada u Erste banci, napredovala je od višeg stručnog saradnika za izvještavanje do ekspertskih i rukovodećih pozicija, poput analitičara operativnog rizika, CISO-a i direktora službe. Trenutno pokriva poziciju direktora Službe za operative i IKT rizike i ESG, gdje vodi ESG projekat, pokazujući stručnost u više različitih segmenata kojima upravlja.

Za nju je Women on boards program izuzetno važan jer osnažuje i promoviše žene koje su, kako tvrdi, izuzetno vrijedne i mogu doprinijeti ne samo razvoju kompanija, već i cjelokupnog društvu, samim tim i Crne Gore.

„Zadovoljstvo mi je što sam dio programa, prije svega zato što su sa mnom sjajne žene koje dijele svoje poslovno iskustvo i znanje i uvjerena sam da jedna drugoj možemo biti podrška na putu razvoja, a onda zajedno i cijeloj sredini. Što se tiče dosadašnjih radionica, teme su bile vrlo aktuelne, predavači sjajni, tako da smo imale priliku da čujemo i naučimo nešto novo, ali i da sve to zajedno upakujemo sa svojim znanjem i iskustvom i dobijemo jednu novu vrijednost”, rekla je Mitrović.

Direktorica Sektora za ekonomske poslove u kompaniji Održavanje željezničkih voznih sredstava, Radmila Kuveljić, karijerni put započela je 2009. u sistemu željezničkog sektora, progresivno gradeći svoj poslovni portfolio.

Ona je navela da su joj radionice tokom cjelokupnog trajaja programa izuzetno bile značajne, kako za lični, tako i za razvoj kompanija koje svaka od učesnica predstavljaju.

“Prepoznali smo nakon ove edukacije i znanja koja smo stekle da možemo pomoći svojim kompanijama i upravljačkim strukturama da na bolji način vode preduzeća u nekom pozitivnom pravcu. Izuzetno sam zadovoljna organizacijom i radionicama koje smo imali. Stekli smo dosta znanja koja će nam koristiti i od svega toga ćemo iskoristiti ono što nam je najvažnije za naš dalji lični razvoj i razvoj kompanija koje predstavljamo“, kazala je Kuveljić.

Milena Ratković Fehilly svoj karijerni put započinje u Delegaciji Evropske unije, nakon čega, zajedno sa suprugom, osniva kompaniju Nur Properties, koja se bavi prometom i izgradnjom nekretnina, kao i upravljanjem investicijama u ovoj oblasti.

Ona smatra da je usavršavanje znanja i vještina najvrednija investicija. Prošle godine je diplomirala na smjeru Primijenjena psihologija, a pohađa i završnu godinu obuke za Sistemskog porodičnog terapeuta.

Ratković Fehilly Women on boards program vidi kao sjajnu priliku da se promoviše veće učešće žena u donošenju odluka u Crnoj Gori.

„Sve edukacije koje su do sad obezbijeđene od IRF-a su zaista ciljano pomogle razvoju naših kompetencija, da bi upravo mi u budućnosti bile dio procesa donošenja odluka u Crnoj Gori“, kazala je Ratković Fehilly.

Program Women on Boards prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu.

“Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar”, zaključuje se u saopštenju.

