Zajednički raditi na infrastrukturnim projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Srbija je zainteresovana za što intenzivniju saradnju sa Crnom Gorom kada su u pitanju infrastrukturni projekti i generalno oblasti koje obuhvata resor ministarke saobraćaja, Maje Vukićević.

Vukićević se danas sastala sa ambasadorom Srbije u Crnoj Gori, Nebojšom Rodićem, koji joj je uručio pismo ministra u Vladi Srbije, Gorana Vesića.

„Vukićević je informisala Rodića da postoji interes crnogorske strane da se sprovede nabavka novih vozova za potrebe željezničkog saobraćaja i napomenula da se dio postojećih vozova, prema informacijama koje je dobila od predstavnika Montecarga, održava u Srbiji“ navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vukićević je izrazila očekivanje da period čekanja na servisiranje i popravke vozova bude kraći nego što je bio slučaj do sada, sve u cilju što skorijeg vraćanja nedostajućih kompozicija u red vožnje.

