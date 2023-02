Zajednička podrška razvoju pčelarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede spremno je za rješavanje svih tekućih izazova u pčelarstvu, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković i potvrdio da će sa svojim saradnicima učiniti sve što je u njihovoj moći da ih riješe.

Joković je u petak sa ambasadorom Slovenije u Crnoj Gori, Gregorom Preskerom sa saradnicima, posjetio Kuću meda u Danilovgradu.

Tokom posjete, Joković i Presker su se upoznali sa sadržajima Kuće meda i razgovarali sa predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Radulem Miljanićem i direktorom Kuće meda Vladimirom Radulovićem o dosadašnjim rezultatima, planovima i izazovima u sektoru pčelarstva.

Iz Ministarstva je saopšteno da su predstavljeni dosadašnji rezultati i planovi u sektoru pčelarstva, kao i rad Kuće meda i njen značaj za pčelarstvo. Takođe, sagovornici su govorili o radu Saveza pčelarskih organizacija i problemima sa kojima se susreću u sektoru pčelarstva.

Presker je istakao dobru saradnju između Saveza i Ministarstva poljoprivrede u prethodnom periodu i sprovođenje aktivnosti vezanih za značaj pčelarstva i podizanje svijesti o zdravoj hrani kod djece.

Takođe, Presker je najavio planirane aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana pčela u maju.

U razgovoru sa pčelarima, dogovorene su aktivnosti za dalji rad na unapređenju sektora pčelarstva u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija.

