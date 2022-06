Zainteresovani za ulaganja u crnogorske start up-ove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unicorn Pitches u Crnoj Gori dio je najvećeg svjetskog start up takmičenja koje će biti održano 30. juna, prvi put u onlajn/hibridnom formatu.

Na događaju će se poznati međunarodni rizični kapitalisti (VCs) i poslovni anđeli susresti sa izvanrednim start up-ovima.

Prijave su otvorene putem Unicorn Pitches in Montenegro June 30 2022 – events for startups, investors and professionals

“Ovaj događaj je idealna prilika da se crnogorski startapovi povežu sa međunarodnim startap ekosistemom, da predstave svoje ideje ili već postojeće biznise najvećim igračima iz svjetske investicione zajednice. Ujedno imaju i mogućnost da upoznaju lično direktore i principale poznatih rizičnih (VCs) i investicionih fondova, poslovne anđele i privatne investiture”, navodi se u saopštenju.

Unicorn Pitches je namijenjen svim start up-ovima koji imaju inovativna rješenja ili rade na novim rješenjima i inovacijama u širokom smislu.

Organizator lokalnog događaja u ime međunarodne profesionalne mreže Startup Network, Gajo Vanka, rekao je da je značaj ovog događaja u povjezivanju sa međunarodnim start up ekosistemom i privlačenje inostranih investicija u sektor malih i srednjih preduzeća.

“Ohrabrujemo vas da prijavite svoja rješenja bez obzira da li su u fazi nastanka ideje ili imate već razvijen proizvod koji se okušao ili je već prisutan/pozicioniran na tržištu”, rekao je Vanka.

On je dodao da vjeruju da će u Crnoj Gori biti prepoznate mogućnosti ovog događaja, te da će na događaju aktivno učešće imati i nadležna ministarstva kao partneri ili suorganizatori.

Osnivači start up-a i njihovi timovi treba da prirede PowerPoint ili PDF prezentaciju u kojoj bi obuhvatili: problem kojim se start up bavi i značaj pronalaska idejnog rješenja na kojem rade, trakciju, ciljano tržište, konkurenciju & konkurentsku prednost, poslovni model, dosadašnje patente i licence, osvojene nagrade na drugim takmičenjima, učešće i/ili kompletiranje različitih podsticajnih programa u okviru poslovnih inkubatora i akceleratora, korišćenje grantova & subvencija i različitih podsticaja međunarodnog i/ili nacionalnog karaktera, dosadašnje finansiranje, rizike biznisa, i exit/izlaznu strategiju.

“Prezenteri/predstavnici start up-ova koji se nadmeću treba da imaju u vidu da uvjerljivost prezentacije ima značajan udio u procesu takmičenja te se strogo preporučuje da budu koncizni tokom svog izlaganja i da im prioritet fokusa u prezentaciji bude jedinstvenost njihovog rješenja obuhvatajući kako tehnički tako i komercijalni dio i da ne ulaze previše u detalje”, navodi se u saopštenju.

Nagrada za pobjednika događaja je plasman u regionalno finale, na takozvanom Unicorn Battles in Central & Eastern Europe, a ujedno postoji i šansa da od VC fondova budu zapaženi i start up-i koji nijesu pobjednici događaja već su se predstavili u najboljem svijetlu i na taj način sebi obezbijedili povlašćen tretman i mogućnost da dođe do ulaganja u njihovo idejno rješenje.

Događaj su podržali Impact Institut i poslovna mreža Žene od uticaja.

