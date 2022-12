Zainteresovani za dalje pregovore u oblasti energetike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Italija su zainteresovane za dalje pregovore po osnovu projekta drugog interkonektivnog kabla, saopštili su državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović i italijanska ambasadorka Andreina Marsella.

Sagovornici su ocijenili da je energetika, imperativno, razvojna šansa ekonomije, a dalja ulaganja zajednički visoki prioritet.

Oni su se, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, saglasili da je projekat interkonektivnog podmorskog kabla sa Italijom, velika šansa regiona, jer je odavno prepoznat kao projekat za najbrže i najbliže konekcije sa Evropskom unijom.

Šahmanović je kazao da Crna Gora teži da postane siguran i perspektivan prostor za investiciona ulaganja na polju energetike, što je jedan od prioritetnih ciljeva Vlade.

“Uložili smo velike napore na polju pojednostavljivanja zakonodavnih i strateških procedura, a sve u cilju kreiranja povoljnijeg ambijenta za privlačenje investitora, naročito u vremenima kada je jaka energetska infrastruktura prioritet stabilnosti ekonomije jedne države”, rekao je Šahmanović.

On je kazao da je zadovoljan posjetom Marselle i namjerama da se saradnja konkretizuje kroz više zajedničkih projekata.

Marsella je navela da je naročito raduje odlična saradnja italijanske kompanije Terne sa rukovodećim kadrom Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i dodala da su italijanski investitori, takođe zainteresovani za projekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Ona je rekla da Italija pruža punu podršku zdravoj i održivoj razvojnoj politici na polju energetike.

