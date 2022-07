Zabrinutost za snabdjevanje podigla cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 104 USD budući da su slabiji dolar i zabrinutost za snabdjevanje gasom iz Rusije potisnuli u drugi plan strah od recesije i lockdown u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u septembru je bila viša 2,34 USD nego na zatvaranju na kraju prošle sedmice i iznosila je 103,5 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,89 USD višoj cijeni, od 99,48 USD.

Tržišta je prošle sedmice potopio strah da bi podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) moglo izazvati recesiju koja bi teško pogodila potražnju za naftom, prenosi Hina.

Pažnja tržišta preusmjerila se na ruskog gasnog diva Gazprom i njegovu objavu više sile na isporuku gasa najmanje jednom velikom kupci u Evropi, prema pismu u koje je Reuters dobio uvid.

Izvor u trgovačkim krugovima izjavio je da se objava odnosi na isporuke gasa gasovodom Sjeverni tok 1, glavnom snabdjevnom rutom za Njemačku i neke druge zemlje.

“Cijena nafte u Londonu dobiće krajem sedmice podršku ako Rusija nakon završetka radova na održavanju Sjevernog toka 1 ne odvrne gas Njemačkoj”, rekao je Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Trgovce i dalje brinu masovna testiranja na covid 19 u pojedinim djelovima Kine, što izaziva zabrinutost za naftnu potražnju u drugom po veličini svjetskom potrošaču nafte.

Strahovanja za potražnju s obzirom na novi talas zaraze covidom 19 u Kini poklopila su se s posustajanjem privrede i otpornom ruskom proizvodnjom i pritisnula cijene nafte, primjećuju analitičari Barclaysa.

Međutim, ruski bareli sve će teže pronalaziti put do tržišta, što je bliže embargo EU na naftu iz Rusije, a to znači i podršku cijenama.

Američki predsjednik Joe Biden nije tokom posjeta Saudijskoj Arabiji uspio ishoditi obećanje o većoj proizvodnji. Biden želi više barela iz Persijskog zaliva kako bi se ohladile cijene i ublažila inflacija.

U odvojenom je izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak koštao 104,39 USD, što znači da je poskupio 1,73 USD u odnosu na prethodni radni dan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS