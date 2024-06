Za Željezaru naći ozbiljnog investitora sa kvalitetnim biznis planom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za nikšićku Željezaru mora se naći ozbiljan investitor sa kvalitetnim rješenjima i biznis planom, zaključeno je tokom sastanaka ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića sa premijerom Milojkom Spajićem i predstavnicima Elektroprivrede (EPCG).

Spajić i Mujović su, kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, razgovarali o aktuelnim ponudama za EPCG Željezaru i razmatrali opcije za održivu budućnost preduzeća.

Mujović je kazao da nivo posvećenosti i angažovanja Spajića oko rješavanja pitanja EPCG Željezare predstavlja pravi primjer brige odgovornog državnika za kreiranje održive budućnosti kompanije i zaštite radnika.

“Meni, kao resornom ministru, ovo olakšava poziciju i čini me sigurnim da ćemo opravdati očekivanja Željezaraca, Nikšića i Crne Gore”, istakao je Mujović.

On je danas razgovarao i sa predstavnicima EPCG, Milutinom Đukanovicem, Ivanom Bulatovićem i Ljubišom Đurkovićem o svim otvorenim pitanjima vezanim za ponude zainteresovanih ulagača.

“Zajednički stav je da se za Željezaru mora naći ozbiljan investitor sa kvalitetnim rješenjima i biznis planom, te da se greške počinjene tokom prethodnih privatizacija ne smiju ponoviti”, navodi se u saopštenju.

Mujović je pokrenuo sve aktivnosti kako bi do 28. juna kada je Skupština akcionara EPCG, Vlada imala stav o ponudama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS