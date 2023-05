Za sedam dana prihodovali 127 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u prethodnih sedam dana prihodovala 127,12 hiljada EUR od trajektne linije Kamenari – Lepetane, saopštio je predsjednik Vlade, Dritan Abazović.

„Da podsjetim, godišnji prihod države dok su tom linijom upravljali “kumovi i prijatelji”, iznosio je nešto više od 200 hiljada EUR“, naveo je Abazović na svom Twitteru.

On je dodao i da nema zastoja, ni čekanja.

„Nema zastoja, nema čekanja osim za one koji iz politčkih razloga ili ličnih frustracija ne govore istinu“, poručio je Abazović.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zvanično je 18. februara preuzelo upravljanje jedinom trajektnom linijom u Crnoj Gori, kojom je od 2004. godine upravljalo preduzeće Pomorski saobraćaj.

Na toj liniji trenutno saobraćaju tri tajekta, od kojih je Morsko dobro jedan kupilo, drugi iznajmilo od Pomorskog saobraćaja, a treći mu je ustupila kompanija Yu Brive bez naknade.

Naplata karata na liniji Kamenari – Lepetane počela je 5. maja, kada je zvanično počeo da saobraća treći trajekt, Igalo, koji je za potrebe prevoza iznajmljen od Pomorskog saobraćaja.

