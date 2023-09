Za razvoj zanatstva i preduzetništva za mlade 50 hiljada EUR

Budva, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za privredu Opštine Budva pozvao je sve zainteresovane zanatlije i mlade nezaposlene da se do 11. oktobra prijave na javni konkurs za podršku razvoju zanatstva i preduzetništva za mlade.

“Budžetom Opštine je za ovu godinu za podršku razvoju zanatstva i preduzetništva za mlade opredijeljeno 50 hiljada EUR”, kazali su iz te lokalne samouprave.

Podnosioci zahtjeva mogu konkurisati za započinjanje poslovanja – start up ili razvoj poslovanja.

Podrška, između ostalog, obuhvata nabavku opreme, alata i repromaterijala za izradu proizvoda i usluga, kao i učešće na sajmovima i manifestacijama. Podrška obuhvata i troškove specifične obuke i edukacije u vezi zanatske djelatnosti.

Podrška ne obuhvata troškove isplate zarada zaposlenih i administracije, kupovinu i zakup poslovnih prostora i troškove kupovine prevoznih sredstava, nabavke namještaja i adaptacije poslovnih objekata.

Prijave se predaju u Građanskom birou, ili putem pošte na adresu Sekretarijata.

Javni konkurs sa svim detaljnijim informacijama objavljen je na sajtu Opštine Budva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS