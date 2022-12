Za razvoj turizma važna saradnja turističke zajednice i nacionalnog avio-prevoznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za dalji razvoj turističke ponude važna je intenzivna saradnja turističkih poslenika kako bi se iskoristio potpuni potencijal naše zemlje za koju postoji veliko interesovanje sa različitih tržišta, poručeno je tokom razgovora nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro sa crnogorskim turističkim agencijama.

Događaj je ujedno bio i prilika da se sumiraju rezultati turističke sezone i predstave planovi za sljedeću godinu.

„Uprkos vrlo izazovnim prilikama u avio-industriji, ograničenjima i jakoj regionalnoj konkurentnosti, Air Montenegro je u ovoj godini prevezao preko 350 hiljada putnika, povezao Crnu Goru sa velikim brojem novih destinacija i evropskih hubova, a poseban segment su bile vrlo perspektivne čarter linije”, naveli su iz Air Montenegra.

U toku su, kako se dodaje, intenzivne pripreme za pokretanje starih i uvođenje novih linija. Takođe, u planu je otvaranje dodatnih linija i letova ka Francuskoj i Njemačkoj, Češkoj ali i uvođenje novih čarter destinacija.

Kako su poručili, doprinos rezultatima su, bez sumnje, dale i brojne turističke agencije i prodajni agenti kao važni partneri Air Montenegra koji svakodnevno rade na promociji turističke ponude naše zemlje zbog čega je od izuzetne važnosti konstantno unapređenje međusobne saradnje.

Govoreći o izazovima i perspektivi naredne sezone, na događaju je posebno apostrofirana važnost smanjenja sezonalnosti i dodatnog umrežavanja avio-prevoznika i turističke zajednice.

„Crna Gora ima ogroman potencijal da još bolje predstavi svoj turistički proizvod, koji može da živi tokom cijele godine. Na svima nama, koji smo direktno ili indirektno povezani sa turističkom privredom, je da zajedno omogućimo što većem broju turista da uživa u bogatoj turističkoj ponudi i jedinstvenim prirodnim ljepotama naše zemlje, ali i da naši građani koji putuju često zbog posla, studija ili odmora, imaju uvjek dostupne brojne destinacije“, zaključuje se u saopštenju.

