Za podsticajne mjere u turizmu pola miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program podsticajnih mjera u oblasti turizma biće nastavljen ove godine, za šta su budžetom planirana sredstva u iznosu od pola miliona EUR, saopšteno je iz Vlada.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za prošlu godinu.

Iz Vlade su ukazali da je cilj Programa bio obogaćivanje turističke ponude, uz poboljšanje marketinških aktivnosti, kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena popunjenosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

Program je, kako su objasnili, uključivao četiri mjere podrške: organizovanje manifestacija/festivala, unapređenje kvaliteta usluga i ponude u kampovima, unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu i razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u ruralnom, kulturnom, zdravstvenom, sportskom i drugim vidovima turizma.

Iz Vlade su podsjetili da je budžetom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za realizaciju ovog Programa opredijeljeno 400 hiljada EUR, od kojih je, na osnovu donešenih odluka, dodijeljeno korisnicima ukupno 301 hiljada.

„S obzirom na to da su sprovedene mjere pokazale odlične rezultate, realizacija Programa će se nastaviti i u ovoj godini, za šta su Budžetom planirana sredstva u iznosu od pola miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju za izvještajni period od 1. jula do 30. seprembra prošle godine koju je pripremio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

U Informaciji se navodi da je u izvještajnom periodu po osnovu rješenja o izvršenju prinudno isplaćeno 4,2 miliona EUR, dok je primljeno 564 tužbi kojima su pokrenuti parnični postupci pred osnovnim sudovima, Privrednim i Vrhovnim sudom.

Kako se dodaje, Zaštinik je primio i postupao ukupno u 2.691 predmetu izvršenja, i postupao u ukupno 254 pokrenuta upravna postupka, u kojim je izjavljivao žalbe, davao potrebna izjašnjenja i podnosio tužbe Upravnom sudu.

Vlada je usvojila Informaciju o određivanju kompanije Montenegro Bonus za učešće u osnivanju regionalne kompanije Jonsko-jadranski plinovod (IAP).

Kompaniju bi, kako su rekli iz Vlade, osnovala preduzeća u državnom vasništvu zemalja učesnica u IAP projektu: Plinacro iz Hrvatske, Albgaz iz Albanije, Montenegro Bonus iz Crne Gore, BH Gas iz Bosne i Hercegovine, sa podjednakim udjelom u firmi, i sjedištem u Splitu.

„Svaka članica projekta zadržava pravo samostalnog obavljanja poslova pripreme, izgradnje i upravljanja gasovodom koji se odnose na dionicu na teritoriji svoje države”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da osnivački kapital nove komapnije iznosi 80 hiljada EUR i sastoji se od četiri poslovna udjela.

“Montenegro Bonus, kao i ostale članice, preuzima poslovni udio nominalne vrijednosti 20 hiljada EUR, što predstavlja 25 odsto osnivačkog kapitala društva”, precizira se u saopštenju.

Projektom IAP je, kako su objasnili iz Vlade, planirano da se gasovodom poveže albanski grad Fiera i hrvatski Split, prolazeći pri tome kroz teritoriju Crne Gore.

