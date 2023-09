Za podršku ranoj fazi razvoja start up-ova 350 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije Crne Gore raspisao je javni poziv za dodjelu grantova za podršku ranoj fazi razvoja start up-ova.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 350 hiljada EUR, pri čemu je vrijednost pojedinačnog granta do 35 hiljada, odnosno 30 hiljada za finansijsku podršku i pet hiljada za mentorsku podršku.

Javni poziv je otvoren do 20. oktobra, a neophodna dokumentacija za prijavu objavljena je na sajtu Fonda za inovacije www.fondzainovacije.me.

Iz Fonda je saopšteno da je cilj programa unapređenje start up zajednice u Crnoj Gori kroz finansijsku i mentorsku podršku.

„Ova podrška će pomoći start up preduzećima u sprovođenju prve faze istraživanja tržišta, razvoju proizvoda, uspostavljanju poslovnog modela i započinjanju priprema za sljedeću fazu prikupljanja finansijskih sredstava“, rekli su iz Fonda.

Program podržava start up projekte koji razvijaju inovativne proizvode s visokim potencijalom rasta na tržištu u raznim oblastima, uključujući i prioritetna područja pametne specijalizacije.

Na poziv se mogu prijaviti timovi od dva do pet članova ili mikro preduzeća (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Crnoj Gori ne duže od dvije godine u trenutku podnošenja prijave.

U slučajevima kada prijavu podnosi tim, ukoliko se odobri finansiranje, od njih će se zahtijevati da osnuju preduzeće u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u Crnoj Gori.

Detaljne informacije o pozivu mogu se pronaći na sajtu Fonda, a postupak prijavljivanja je jednostavan i odvija se elektronskim putem.

Info dan će biti održan u Podgorici u Privrednoj komori 18. septembra u devet sati, a isti je moguće pratiti i putem Zoom-a.

Izvršna direktorica Fonda, Bojana Femić Radosavović, saopštila je da ovim programom žele da pruže podršku mladim, talentovanim i visoko-motivisanim timovima, koji žele da započnu svoju preduzetničku karijeru.

„Smatramo da je izuzetno važno to što osim finansijske podrške, timovi imaju priliku da dobiju i mentore iz naše baze koji imaju iskustvo i znanje koje će im pomoći da svoje ideje što bolje i brže pretoče u uspješan biznis“, rekla je Femić Radosavović.

Iz Fonda su pozvali sve zainteresovane da potraže više informacija na sajtu Fonda, ili na profilima na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook i Instagram i prijave se za program.

