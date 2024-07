Za pet mjeseci ostvaren suficit od 33,1 milion

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvih pet mjeseci je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 33,1 milion EUR, ili 0,5 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su podaci Ministarstva finansija.

“To je u poređenju sa planom, koji predviđa ostvarenje deficita od 141 milion EUR, za 174,2 miliona bolji rezutat”, navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-maj.

U maju je ostvaren deficit budžeta u iznosu od 21,6 miliona EUR, što je niže ostvaren deficit od plana 18 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta za pet mjeseci iznosili su 1,09 milijardi EUR ili 15,5 odsto procijenjenog BDP-a, što je u odnosu na isti period prošle godine veće 105,4 miliona ili 10,7 odsto.

U poređenju sa planom za period januar-maj, prihodi budžeta veći su 77,6 miliona EUR ili 7,7 odsto.

„Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za pet mjeseci ove godine, u odnosu na posmatrani period prošle, veći su 174,5 miliona EUR ili 19,2 odsto“, navodi se u izvještaju.

U periodu januar-maj, najznačajniji rast bilježe porez na dobit pravnih lica koji je ostvaren u iznosu od 185,7 miliona EUR, porez na dohodak fizičkih lica koji je ostvaren u iznosu od 32,1 milion i doprinosi koji su ostvareni u iznosu od 217,4 miliona EUR.

Prihodi od akciza u navedenom periodu iznosili su 125,6 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće tri miliona EUR ili 2,5 odsto, dok su 17,3 miliona ili 16 odsto veći u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Najveći doprinos rastu akciza za pet mjeseci ove godine zabilježen je kod akcize na mineralna ulja i njihove derivate, i to u iznosu od 67,7 miliona EUR i akcize na duvan i duvanske proizvode, u iznosu od 40,5 miliona EUR.

„Na drugoj strani, neznatno odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je kod kategorije prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), koji su za pet mjeseci naplaćeni u ukupnom iznosu od 435,1 milion EUR, što je 46,6 miliona ili 12 odsto veće u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u poređenju sa planom za period januar-maj ova kategorija prihoda manja 1,9 miliona ili 0,4 odsto“, precizirali su iz Ministarstva.

Na naplatu prihoda od PDV-a u neto iznosu uticala je dinamika povraćaja PDV-a koja je od početka godine ubrzana od Poreske uprave (PU).

Iz Ministarstva su naglasili razloge odstupanja prihoda budžeta od PDV-a, jer je, kako objašnjavaju, neophodno uzeti u obzir akumulirani broj zahtjeva privrede za povraćaj PDV-a.

Naime, PU je od januara mjeseca intenzivirala aktivnosti na kontroli i obradi ovih zahtjeva i ubrzala dinamiku povraćaja od početka ove godine i navedeno u značajnoj mjeri utiče na stimulisanje poslovnog ambijenta i ukidanje biznis barijera u privredi.

„U tom kontekstu, za period januar-maj, povraćaj PDV-a bio je veći oko 45 odsto u odnosu na posmatrani period prošle godine. Samo u maju povraćaj PDV-a je bio veći oko 79 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Prihodi budžeta u maju iznosili su 193,3 miliona EUR i veći su 6,6 miliona ili 3,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec.

Izdaci budžeta za period januar-maj ove godine iznosili su 1,06 milijardi EUR ili 15 odsto procijenjenog BDP-a i manji su 96,9 miliona ili 8,4 odsto u odnosu na planirane.

U odnosu na isti period prethodne godine, izdaci su veći 183,3 miliona EUR, ili 20,7 odsto. Najveće odstupanje je kod izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, dominantno zbog povećanja minimalne penzije, transfera institucijama i značajnije kod institucija javnog zdravlja, kao i rasta izdvajanja za bruto zarade.

Tekući izdaci u tekućem budžetu u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 425 miliona EUR, što je 77,4 miliona ili 43 odsto manje od plana.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosili su 143,5 miliona EUR i manji su 23,7 miliona ili 14,2 odsto u odnosu na planirane.

Kapitalni budžet, koji uključuje budžetske pozicije kapitalnih izdataka, kao i pojedine pozicije u okviru rashoda za usluge i druge pozicije, realizovan je u iznosu od 50 miliona EUR, što predstavlja 90 odsto plana kapitalnog budžeta za ovaj period.

Posmatrajući maj, izdaci iznose 214,8 miliona EUR i manji su 27,1 milion EUR ili 11,2 odsto od plana, a veći 24,9 miliona ili 13,1 odsto u odnosu na maj prošle godine.

U maju su izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca iznosili 59,8 miliona EUR, što je 3,2 miliona više od plana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS