Za osam mjeseci 24 odsto više turista i noćenja nego prošle godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema nezvaničnim podacima Monstata, za prvih osam mjeseci ove godine ostvaren rast broja turista i noćenja za 24 odsto u odnosu na prošlu godinu ali to čini i 81 odsto rezultata iz 2019. godine.

To je kazala direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO) Ana Tripković Marković i navela da očekuje da će podaci iz septembra poboljšati ukupan rezultat.

Ona je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, navela da je u kolektivnom smještaju ostvaren viši rast.

“Hoteli imaju rast prosječan od 58 odsto dok su objekti individualnog smještaja bili na nivou iz prošle godine “, kazala je Tripković Marković.

Kako je saopštila, hoteli sa četiri i pet zvjezdica su bili bolji od prosjeka kolektivnog smještaja dok su hoteli sa manjim brijem zvjezdica bili lošiji od prosjeka za hotele

Upitana da li su u avgustu zabilježeni lošiji rezutati u odnosu na prošlu godinu Marković Tripković je kazala da treba sačekati konačne rezultate, prenosi portal RTCG.

Ona je istakla da je 20. oktobra u Crnoj Gori bilo 27.900 turista što je 74 odsto više nego u istom periodu prošle godine i nešto malo više nego rekordne 2019.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) Žarko Radulović kazao je da je 2022. godina ubjedljivo bila bolja nego prošla a kako je kazao za pojedine i bolja nego 2019.

“Mogu da kažem za moju kompaniju da smo mi na današnji dan za pet odsto bolji nego cijele 2019. godinu po finansijskim pokazateljima”, kazao je Radulović.

On smatra da je najveći problem turizma loša avio povezanost.

“Gašenjem Montenegro Airlinesa skratili smo sezonu za minimum 90 do 100 dana”, kazao je Radulović i dodao da TO Montenegro sa dva aviona ne može da zadovolji potrebe turizma.

On je ocijenio da će proći godine dok nova kompanija ne dođe na nivo Montenegro Airlines-a.

“Turizam CG je pokazao da je vitalan. Mi i u oktobru imamo bolju popunjenost nego 2019.”, kazao je Radulovć

Predsjednica Udruženja privatnih izdavalaca smještaja Branka Džoganović, kazala je da zahvaljujući lijepom vremenu i dobrim cijenama u privatnom smještaju sezona još uvijek traje.

Ona je istakla da je ipak sezona u privatnom smještaju bila lošija nego ikada.

“Ona ne može da se poredi ni sa 2019. ni sa jednom drugom. Trajala je neuporedivo kraće možda dvadesetak dana da je bilo špica sezone. Gosti su počeli da dolaze 20. jula i otišli u značajnijem broju oko 20. avgusta”, kazala je Džoganović.

Kao razlog navela je loše vremenske uslove i cijene koje, kako je kazala, nijesu snižene na vrijeme.

“S druge strane nama sezona traje sve kraće i to nije do izdavaoca, već je to jedna mašinerija, to je 65 odsto kapaciteta kojima država raspolaže a kojima ne upravlja. Nemarnim odnosom došli smo do dvadesetak dana sezone”, kazala je Džoganović.

Ona je kao razlog navela probleme u avio-prevozu i ocijenila da privatni smještaj treba da bude okrenut regionu.

