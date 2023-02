Za nastavak projekta stiglo 2,85 hiljada novih prijava

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv za učešće u projektu Solari 5000+ (70MW) do 1. februara prijavilo se 2,85 hiljada potrošača, od čega 296 kompanija, saopšteno je Vijestima iz Elektroprivrede (EPCG).

Predstavnici EPCG su kazali da je rok za prijavu produžen do 13. februara, iako je prvobitno planirano da on traje do kraja januara.

Za projekat Solari 3000+ prijavilo se više od 14,5 hiljada građana, a svi oni koji nijesu postali korisnici u okviru tog projekta, automatski su konkurisali za novi i imaju pravo prvenstva za ugradnju. Međutim, da bi stekli to pravo, prijavljeni objekti moraju proći detaljnu tehno-ekonomsku analizu.

Tako objekti moraju biti izgrađeni u skladu sa zakonskom regulativom u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata, sa odobrenom priključnom snagom koja mora biti jednaka ili veća od snage fotonaponskog sistema koji se planira instalirati.

Uz to, neophodno je da objekti imaju trofazni priključak na distributivnu mrežu te krovne površine koje imaju dobar solarni potencijal. Objekti trebaju da posjeduju jednu ili više krovnih površina orijentisanih južno ili ravne krovne površine koje nijesu zasjenčene od susjednih objekata. Svi korisnici moraju biti i redovne platiše.

Predsjednik odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, ranije je kazao da očekuju da tokom ove godine u kontekstu projekta,Solari 5000+ (70 MW), dođu do naznačene cifre, čime bi energetski sistem bio prilično rasterećen, a građani ostvare značajan stepen energetske nezavisnosti.

Vrijednost projekta iznosi 70 miliona, a EPCG će novac obezbijediti kreditnim zaduženjem kod banaka koje u kompletu ili parcijalno uzmu učećše, a minimalni ponuđeni iznos je deset miliona. Zbog toga je raspisan međunarodni konkurs na koji se mogu prijaviti banke koje bi kreditirale građane i firme koje žele da učestvuju u ovom projektu.

Na pitanje da li je i koliko pristiglo ponuda, iz EPCG su odgovorili da “na osnovu iskustava iz prethodnog poziva ponude uglavnom pristižu na sami dan otvaranja ponuda, što će u ovom slučaju biti 13. februara.

Predmet ugovora treba da sadrži grant, uslove i rok za vraćanje kredita, kamatnu stopu i grejs period. U pozivu je navedeno da će ovlašćene osobe iz EPCG donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude na predlog Komisije za sprovođenje postupka u roku od 30 dana od sprovedenih pregovora.

Osim domaćinstava i privrede, projektom Solari 5000+ planirana je ugradnja sistema i u zgradama do četiri sprata – vlasnicima stanova, ali će to zavisiti od tehničkih mogućnosti. Projektom je predviđeno da korisnik otplaćuje fotonaponski sistem u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju, pri čemu je maksimalni period otplate investicije deset godina.

Korisnici koji posjeduju obračunsko brojilo sa mjerenjem snage i žele instalaciju fotonaponskog sistema, pored mjesečnog iznosa za otplatu fotonaponskog sistema, zadržavaju obavezu mjesečnog izmirivanja stavke angažovanje mrežnog kapaciteta, što će u konačnom mjesečnom iznosu biti u ravni prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju.

EPCG će budućim vlasnicima fotonaponskih sistema obezbijediti popust u iznosu od 20 odsto od ugovorene vrijednosti investicije. Izmjenama zakona u Skupštini krajem prošle godine za isporuku i ugradnju fotonaponskih sistema PDV se plaća po stopi od nula odsto, dok za ugrad nju nijesu neophodni urbanističko-tehnički uslovi.

