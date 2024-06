Za gradnju druge dionice auto-puta zainteresovano pet kompanija i tri konzorcijuma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za gradnju druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice zainteresovano je pet kompanija i tri konzorcijuma, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

„Raduje me veliko interesovanje kompanija koje su se prijavile na pretkvalifikacioni javni poziv za drugu dionicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice. Pet kompanija i tri konzorcijuma spremni su da grade drugu dionicu auto-puta“, napisao je Radulović na mreži X.

On je dodao da očekuje da u septembru bude raspisan glavni tender za odabir izvođača radova.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je 24. aprila pretkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice auto-puta Mateševo – Andrijevica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS