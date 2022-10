Za devet mjeseci prenijeto 6,34 hiljade brojeva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uslugu prenosivosti broja je u prvih devet mjeseci ove godine iskoristilo 6,34 hiljade pretplatnika, većinom u mobilnoj telefoniji, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su agenciji Mina-business kazali da je u fiksnoj mreži, u periodu od januara do kraja septembra, prenijeto 507 brojeva, a u mobilnoj 5,84 hiljade brojeva.

„U fiksnoj telefoniji najviše je došlo u M:tel 380 brojeva, potom u Telemach 85, u Crnogorski Telekom 36 i šest brojeva u fiksnu mrežu One-a“, kazali su iz EKIP-a.

Najviše korisnika otišlo je iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma 424, iz Telemacha 61 i iz M:tela 22 broja.

Kod prenosa brojeva između mobilnih mreža u prvih devet mjeseci, od ukupno 5,84 hiljade brojeva najviše je prenešeno u M:tel i to 3,54 hiljade, zatim u Crnogorski Telekom 1,48 hiljada, dok je u One prenijeto 825 brojeva.

„Najviše korisnika je prešlo iz mobilne mreže One-a 3,37 hiljada, potom iz Crnogorskog Telekoma 1,47 hiljada, a najmanje iz M:tela hiljadu brojeva“, precizirali su iz EKIP-a.

Usluga prenosivosti telefonskih brojeva se pruža od 1. decembra 2011. godine i do 30. septembra ove godine ukupno je prenešeno 75,79 hiljada brojeva, od čega 16,17 hiljada u fiksnim i 59,62 hiljade u mobilnim mrežama.

„Najviše brojeva je prenešeno u fiksnu mrežu M:tela 9,86 hiljada, potom u Telemach 4,04 hiljade, u One 1,94 hiljade, a u Crnogorski Telekom 330 brojeva“, dodali su iz EKIP-a.

Najviše je otišlo iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma 15,5 hiljada brojeva, iz Telemacha 357, iz M:tela 298, a iz One-a 18 brojeva.

U mobilnim mrežama, od 59,62 hiljade prenešenih brojeva, najviše je prenijeto u M:tel, ukupno 28,84 hiljade, zatim u Crnogorski Telekom 19,6 hiljada, dok je u mrežu One-a ukupno prenešeno 11,18 hiljada brojeva.

Najviše korisnika je otišlo iz One-a 29,7 hiljada, potom iz Crnogorskog Telekoma 20,15 hiljada, a najmanje iz M:tela 9,75 hiljada korisnika.

Prenosivost broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži telefonski broj pri promjeni operatora.

Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.

Ukupno vrijeme za prenos broja je tri radna dana. Pretplatnik koji želi da prenese telefonski broj podnosi zahtjev za prenos broja kod operatora primaoca broja i to se smatra zahtjevom za raskid ugovora sa operatorom davaocem broja.

Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od zadnjeg prenosa. Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, pretplatnik može da podnese prigovor EKIP-u.

„EKIP nije imao takvih slučajeva vezano za prenosivost brojeva tokom prvih devet mjeseci ove godine“, zaključili su iz EKIP-a.

