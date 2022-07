Za devet manifestacija i festivala 137 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je odobrila 137 hiljada EUR finansijske pomoći za organizaciju devet manifestacija i festivala koji će, kako su kazali iz Vlade, imati višestruke benefite za turizam Crne Gore.

To se navodi u informaciji „Osjeti Crnu Goru – Feel Montenegro”, koja je usvojena na današnjoj sjednici.

Iz Vlade su kazali da će Prvi Međunarodni sajam pršute MESAP 2022. i Ljeto u Kolašinu dobiti po 20 hiljada EUR.

Po 15 hiljada EUR biće dodijeljeno za organizaciju Dana borovnice, Međunarodnog festivala tamburaških orkestara, Dana dijaspore u Rožajama, Thunder fest-a, Tribute festivala i koncerta gupe Barselona gipsy Kings u Baru.

Za Montenegro Tropfy Džip rely izdvojeno je 7 hiljada EUR.

Usvojena je Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru za period od naredne do 2025. godine.

Kako je pojašnjeno, PER je srednjoročni strateški dokument koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju sa Evropskom unijom (EU).

Tim dokumentom je, između ostalog, konstatovano da termin „Evropa sad”, treba zamijeniti terminom „nova poreska politika”.

Usvojena je Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi, kojom je predstavljena realizacija ekonomske i razvojne politike u prošloj i prvom kvartalu ove godine.

“Dat je pregled makroekomskih i fiskalnih kretanja, kao i pregled realizacije sektorskih politika i odgovarajućih strukturnih reformi ostvarenih u prošloj i tokom ove godine, sa predlozima za njihovo unapređenje”, rekli su iz Vlade.

Donijeta je Odluka o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period od naredne do 2025. godine.

Energetski bilans sastoji od bilansa električne energije, bilansa uglja, bilansa nafte, naftnih derivata i biogoriva, kao i bilansa prirodnog gasa i bilansa toplotne energije za daljinsko grijanje ili hlađenje i industrijsku upotrebu.

Vlada je usvojila Analizu efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja za prošlu godinu.

Usvojena je Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina, kojom se navodi da Ministarstvo kapitalnih investicija ima 49 zaključenih ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina.

Vlada je usvojila Informaciju o Sporazumu o sadržaju Programa Dunavskog regiona i potvrdi nacionalnog kofinansiranja za period od prošle do 2027. godine i prihvatila tekst Sporazuma.

Sporazumom su definisane obaveze država učesnica a ukupan budžet Programa je 266.379.941 EUR, od čega EU doprinosi sa 213.103.953 EUR.

Izmijenjena je Odluka o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar- Boljare, prioritetne dionice Smokovac- Uvač – Mateševo.

Pojašnjava se da Zakonom o Budžetu Crne Gore za prošlu godinu opredijeljen je iznos od 630 hiljada EUR za potrebe rada Državne komisije za tehnički pregled autoputa Bar – Boljare, koji nije utrošen.

Kako se dodaje, Zakonom o budžetu za ovu godinu opredijeljen je iznos za potrebe rada Komisije od 160.724 EUR, tako da će Komisiji biti uplaćen ukupan iznos od 790.724 EUR.

“Imajući u vidu da je osnovnom Odlukom definisan iznos od 3.553.520 EUR, ukupan iznos koji je predviđen za ovu svrhu je 4.344.244 EUR”, rekli su iz Vlade.

Usvojena je Informacija o potrebi zaključenja Aneksa i Ugovora o koncesiji za realizaciji projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen i prihvaćen tekst Aneksa, čime će se steći obavezni uslovi za početak radova na ovom značajnom projektu.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu i Savjeta za informacionu bezbjednost.

Usvojena je i Informacija o početku obavljanja koncesione djelatnosti prije početka Investicionog perioda u skladu sa odredbom člana 3. Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela.

