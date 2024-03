Za Crnu Goru veoma značajno uvođenje privremenog bezviznog režima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru je veoma značajno uvođenje privremenog bezviznog režima za dolazak turista koji su prepoznati kao visokoplatežni gosti i zainteresovani da putuju i van glavne turističke sezone, ocijenjeno je na sastanku u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera.

Direktorica Direktorata za turizam, Svetlana Šljivančanin, sastala se sa predstavnicima Udruženja turističkih agencija Crne Gore.

“Na sastanku je istaknut značaj uvođenja privremenog bezviznog režima za dolazak turista sa tržišta Saudijske Arabije, Kazahstana, Uzbekistana, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jermenije, ali i blagovremeno donošenje ovakvih odluka, kako bi turistička privreda mogla u saradnji sa partnerima sa pomenutih tržišta adekvatno da koncipira ponudu”, navodi se u saopštenju.

Predloženo je i da se na listi pomenutih zemalja uvrsti i Maroko.

Na sastanku je ocijenjeno da su turisti sa ovih tržišta, koji su u prethodnom peirodu posjetili našu destinaciju, prepoznati kao visokoplatežni gosti, a zainteresovani su da putuju i van glavne turističke sezone (pred i post sezona), što je važno za destinaciju koja ima turistički proizvod sezonskog karaktera.

Iz resornog Ministarstva su podsjetili da su uputili dopis Ministarstvu vanjskih poslova povodom donošenja odluke o uspostavljanja privremenog bezviznog režima u ovoj godini za pomenuta tržišta, a sve u skladu sa praksom iz prošle godine.

Predstavnici Udruženja su iskazali i interes da dostave sugestije na novi Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu, pogotovo u dijelu koji se odnosi na zaštitu poslovanja i interesa turističkih agencija i vodiča.

Šljivančanin je navela da je veoma izvjesno da će biti formirana radna grupa, čiji će cilj biti da se još jednom razmotre neke od sugestija koje su pristigle u prethodnom periodu, kako bi bili sigurni da će novi zakon na pravi način normirati oblast turizma i ugostiteljstva i stimulisati poslovanje u ovom sektoru.

