Za Crnu Goru važna podrška Svjetske carinske organizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Upravu prihoda i carina (UPC) veoma je značajna saradnja sa Svjetskom carinskom organizacijom (SCO), u pravcu stvaranja funkcionalne, u potpunosti profesionalne, digitalizovane i transparentne administracije.

Direktor UPC Vladimir Bulajić i generalni sekretar SCO, Kunio Mikuriya, razgovarali su o unapređenju saradnje na marginama globalne konferencije o izazovima i mogućnostima za prekograničnu e-trgovinu kroz carinsku i poštansku saradnju, koja je održana ove sedmice u Tokiju.

„Sastanak je bio i prilika da se prisjete susreta tokom posjete Mikuriya Crnoj Gori prije 12 godina i razmotre mogućnosti o narednoj posjeti, na poziv Bulajića“, navodi se u saopštenju UPC.

Mikuriya je istakao da je jugoistočna Evropa u fokusu interesovanja SCO, sa posebnim akcentom na Zapadni Balkan i da je veoma otvoren za posjetu Crnoj Gori u bliskoj budućnosti.

Bulajić je ukazao na značaj saradnje sa SCO i odlučnost menadžmenta UPC ka daljem razvoju uprave u pravcu stvaranja funkcionalne, u potpunosti profesionalne, digitalizovane i transparentne administracije, koja prati smjernice SCO.

On je dodao da će u narednom periodu oslonac biti na digitalnim i zelenim rješenjima, institucionalnoj saradnji na nacionalnom nivou, kao i međunarodnoj saradnji sa partnerima.

„U tom pravcu, okvir standarda SCO i aktivnosti njegovih radnih tijela od ključnog su značaja i planiramo da preuzmemo aktivniju ulogu. Paralelno sa tim, nastavićemo da jačamo saradnju sa međunarodnim partnerima i obezbjeđujemo donatorsku podršku, u cilju jačanja fiskalnog, zaštitnog i bezbjednosnog aspekta i unapređenja ambijenta za legalnu trgovinu”, naglasio je Bulajić.

On je poručio da je u fokusu menadžmenta UPC i afirmisanje novih i naprednih rješenja, koja će pratiti kontekst ubrzanog tehnološkog razvoja i vremena.

Bulajić je imao i više bilateralnih susreta sa predstavnicima drugih međunarodnih institucija.

Ovo je bila prilika i za razgovor sa zamjenikom generalnog direktora Svjetskog poštanskog saveza (UPU), Marjanom Osvaldom, o temama iz oblasti carinsko – poštanske saradnje.

„Ta tema je i u fokusu projekta koji UPC realizuje u saradnji sa Poštom Crne Gore, pod pokroviteljstvom i uz podršku Njemačke razvojne agencije (GIZ), koja je logistički i finansijski podržala učešće crnogorske delegacije na konferenciji“, dodaje se u saopštenju.

