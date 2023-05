Za 17 dana prihodovali 292 hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je za 17 dana naplate prevoza trajektima prihodovala 292,26 hiljada EUR, što je znatno više od ukupnog godišnjeg prihoda koji je do sada ostvarivan, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Država je od trajekta od 5. maja prihodovala nevjerovatnih 292,26 hiljada EUR, što je znatno više nego što je do sada bio godišnji prihod (nešto više od 200 hiljada), a prošlo je svega 17 dana od početka naplate“, naveo je Abazović na svom Twitter nalogu.

One je kazao da očekuje da se brzo dođe do cifre koja će označiti otplatu prvog trajekta u vlasništvu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i da će do kraja glavne turističke sezone biti isplaćen značajan dio kompletne flote.

„Ovako se brani javni interes, uvećava državna imovina i distribuira pravda“, poručio je Abazović.

Morsko dobro je početkom februara, odlukom Vlade, preuzelo od kompanije Pomorski saobraćaj organizaciju i održavanje trajektnog prevoza putnika i vozila na liniji Kamenari – Lepetane.

Prevoz na liniji Kamenari – Lepetane do maja je organizovan sa samo dva trajekta – Vasilije i Trideseti avgust, čiji je ukupni kapacitet 60 automobila. Morsko dobro je 4. maja uzelo u zakup trajekt Igalo kompanije Pomorski saobraćaj, nakon čega je poćela i naplata prevoza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS