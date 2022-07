Wall Street snažno porastao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi snažno porasli, nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), povećala kamatne stope u skladu s očekivanjima.

Dow Jones porastao je 1,37 odsto na 32.197 bodova, dok je S&P 500 skočio 2,62 odsto na 4.023 poena, a Nasdaq indeks 4,06 odsto na 12.032 boda, prenosi Hina.

Kao što se i očekivalo Fed je na sjednici u srijedu povećao ključne kamatne stope za dodatnih 0,75 procentnih poena, drugi mjesec zaredom, u rasponu od 2,25 do 2,5 odsto.

Povećanje kamata za ukupno 1,5 odsto u dva mjeseca predstavlja najagresivnije zaoštravanje monetarne politike od 1990-ih godina.

Fed na taj način nastoji suzbiti inflaciju, koja se trenutno kreće na najvišim vrijednostima u više od 40 godina, iznad devet odsto.

Ulagače je ohrabrila izjava predsjednika Fed-a Jeromea Powella na konferenciji za medije, da će dalji potezi centralne banke zavisiti od budućih ekonomskih pokazateljima i da je za očekivati usporavanje tempa zaoštravanje monetarne politike.

„Nakon što je monetarna politika dodatno zaoštrena, u narednom periodu vjerovatno će biti prikladno usporiti taj tempo, dok ne analiziramo ukupne učinke prilagođavanja naše politike na ekonomijui inflaciju”, kazao je Powell.

On je poručio da se rast ekonomije usporava, ali da ono nije u recesiji, na šta, između ostalog, ukazuje snažno tržište rada.

Ulagači se ipak plaše da će agresivno povećanje kamata gurnuti ekonomiju u recesiju.

„Powell nije izričito najavio nikakvo dalje povećanje kamata na sjednici u septembru, pa se ulagači nadaju da je ciklus povećanja cijene novca pri kraju. Tržište su podstakli i kvartalni poslovni rezultati kompanija, koji su bolji od očekivanja, nakon što su ta očekivanja posljednjih mjeseci znatno smanjena”, rekao je strateg u firmi The Leuthold Group, Jim Paulsen.

Među najvećim dobitnicama bile su dionice Alphabeta i Microsofta, sa skokom cijene od oko sedam odsto, nakon što su ti tehnološki divovi objavili bolje nego što se očekivalo rezultate u drugom tromjesečju.

To je podstaklo cjelokupni tehnološki sektor, pa je Nasdaq indeks, koji je pun tehnoloških dionica, najviše porastao.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,57 odsto na 7.348 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,53 odsto na 13.166 poena, a pariski CAC 0,75 odsto na 6.257 bodova.

