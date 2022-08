Wall Street porastao drugi dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi snažno porasli, drugi dan zaredom, dok ulagači čekaju govor predsjednika američke centralne banke, Jeromea Powella, o ekonomskoj situaciji, inflaciji i kamatnim stopama.

Dow Jones ojačao je 0,98 odsto na 33.291 bod, dok je S&P 500 porastao 1,41 odsto na 4.199 poena, a Nasdaq indeks 1,67 odsto na 12.639 bodova.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su porasle, a najviše u rudarskom i komunikacijskom, više od dva odsto, prenosi Hina.

Rastu indeksa najviše je doprinio rast cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Amazon, Alphabet, Apple i Microsoft, koje imaju veliki udio u indeksima.

Podršku tržištu pružio je i revidirani podatak koji je pokazao da je američki bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju pao manje nego što je prvobitno procijenjeno, što je ublažilo strahovanja od dublje recesije.

No, hoće li tržište sedmicu završiti na dobitku ili gubitku najviše zavisi od govora Powella danas na konferenciji centralnih bankara u Jackson Hole-u.

Kako bi suzbio najvišu inflaciju u više od 40 godina, američka centralna banka je od marta podigla kamate za 2,25 procentnih poena, a sasvim je jasno da će ih povećati i u septembru.

Pitanje je samo hoće li kamate povećati za 0,5 ili 0,75 procentnih poena.

Ulagači će pažljivo pratiti Powell-ove komentare o inflaciji, kamatama i situaciji u ekonomiji.

A dalje zaoštravanje monetarne politike dodatno će usporiti rast ekonomije, koje je ionako tehnički u recesiji, s obzirom na to da je blago palo dva tromjesečja zaredom na kvartalnom nivou.

Nakon oštrog pada u prvoj polovini godine, S&P 500 indeks porastao je oko 13 odsto od sredine juna. No, od početka godine i dalje je u minusu, oko 12, a Nasdaq indeks oko 19 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 odsto na 7.479 bodova, a frankfurtski DAX 0,39 odsto na 13.271 poen. Pariski CAC oslabio je neznatno na 6.381 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS