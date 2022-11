Wall Street pao drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale drugi dan zaredom jer su nakon izvještaja o i dalje snažnom tržištu rada splasnule nade da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) uskoro usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Dow Jones oslabio je 0,24 odsto, na 32.653 boda, dok je S&P 500 pao 0,41 odsto, na 3.856 poena, a Nasdaq indeks 0,89 odsto, na 10.890 bodova, prenosi SEEbiz.

Pad indeksa drugi dan zaredom najviše je posljedica opreza ulagača uoči odluka i poruka čelnika Feda, s obzirom na to da danas završava njihova dvodnevna sjednica.

Procjenjuje se da će Fed ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Međutim, ulagači se nadaju i da će signalizirati usporavanje tempa povećanja kamata na narednim sjednicama.

Prije ili kasnije Fed će usporiti, a potom i završiti ciklus povećanja kamata, no pitanje je kada i na koji će nivo podići ključne kamatne stope.

Stoga tržište već duže vrijeme zavisi od špekulacija o tim pitanjima.

Bolji nego što se očekivalo podaci s američkog tržišta rada pokolebali su ulagače koji očekuju usporavanje tempa povećanja kamata već na sjednici Feda u decembru.

„Znamo da Fed želi usporiti tržište rada, usporiti zapošljavanje kako bi oslabila potražnja u ekonomiji, a time i inflacija. Međutim, zapošljavanje i dalje djeluje snažno i to je nešto pritisnulo tržište dionica”, kazao je strateg u firmi Ameriprise Financial, Anthony Saglimbene.

On je dodao da je korekcija cijena dionica bila očekivana, s obzirom na snažan rast berzanskih indeksa u oktobru.

A na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,29 odsto, na 7.186 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,64 odsto, na 13.338 poena, a pariski CAC 0,98 odsto, na 6.328 bodova.

