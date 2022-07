Wall Street pao drugi dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi pali, drugi dan zaredom, jer na tržištu vlada nesigurnost uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i početka sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija.

Dow Jones oslabio je 0,62 odsto na 30.981 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,92 odsto na 3.818 poena, a Nasdaq indeks 0,95 odsto na 11.264 boda.

Cijelo vrijeme indeksi su se kretali na rubu pozitivnog i negativnog područja, da bi pred sam kraj trgovanja skliznuli dublje u negativno.

Ulagači su oprezni i ne žele da rizikuju uoči izvještaja o potrošačkim cijenama u SAD-u koje će biti objavljeno danas i koje bi moglo značajno da utiče na smjer tržišta.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je u junu inflacija dodatno ubrzala s 8,6 odsto, koliko je iznosila u maju, na 8,8 odsto na godišnjem nivou.

Bila bi to nova najviša vrijednost inflacije u više od 40 godina, što je najviše posljedica rasta cijena energenata i poremećaja u lancima nabavke.

U nastojanju da suzbije inflaciju, američka centralna banka povećala je u junu ključne kamatne stope za 0,75 procentnih poena, a očekuje se da će to učiniti i u julu.

Zbog toga se rast ekonomije usporava, a pitanje je samo hoće li banka uspjeti “mekano” da prizemlji ekonomiju, ili je gurnuti u recesiju.

„Investitori čekaju da vide kakva je situacija s inflacijom i zaradama kompanija. Već nekoliko mjeseci tržište je nestabilno zbog straha od inflacije i recesije. Investitori su vrlo zbunjeni i ne žele rizikovati”, rekao je direktor u firmi Northwestern Mutual Wealth Management Company, Brent Schutte.

Ulagači su oprezni i zbog toga što ove sedmice počinje sezona objava kvartalnih finansijskih izvještaja kompanija.

Sjutra i u petak rezultate ostvarene u drugom tromjesečju objaviće velike američke banke, a prije toga nekoliko kompanija, kao što su PepsiCo i Delta Air Line.

U anketi Reutersa, analitičari procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa ostvarile rast zarada od 5,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, što bi bio značajno manji rast nego u prethodnim tromjesečjima.

Osim rezultata, ulagači će pažljivo analizirati i poruke kompanija o daljim očekivanjima.

A na evropskim bezama, cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,18 odsto na 7.209 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,57 odsto na 12.905 poena, a pariski CAC 0,8 odsto na 6.044 boda.

