Wall Street blago porastao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi blago porasli, zahvaljujući usponu tehnološkog sektora, a trgovalo se oprezno na šta ukazuje najmanji dnevni obim trgovanja u ovoj godini.

Dow Jones ojačao je 0,06 odsto na 33.999 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,23 odsto na 4.283 poena, a Nasdaq indeks 0,21 odsto na 12.965 bodova.

Na najvećoj svjetskoj berzi vlada oprez, na šta ukazuje podatak da je u četvrtak vlasnika zamijenilo 9,4 milijarde dionica, što je najmanji dnevni obim trgovanja u ovoj godini, prenosi SEEbiz.

„Na tački smo kada ulagači pokušavaju dokučiti hoće li povećanje kamatnih stopa zaustaviti rast tržišta. Dva su tabora – oni koji smatraju da je najgore iza nas, pa kupuju dionice, i oni koji smatraju da najgore tek slijedi, da je nedavni uspon cijena dionica samo odskok na tržištu ‘medvjeda’ i da slijedi novi pad”, objasnio je partner u firmi Cherry Lane Investments, Rick Meckler.

Nakon oštrog pada u prvoj polovini godine, S&P 500 indeks porastao je oko 13 odsto od sredine juna, što se, između ostalog, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Posljednjih sedmica tržište podržava i blagi pad inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) s najviših vrijednosti u više od 40 godina, jer je to podstaklo nadu ulagača da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), neće ubuduće povećavati kamatne stope tako agresivno kao do sada.

Fed je od marta podignuo kamate za 2,25 procentnih poena, a očekuje se da će ih povećati i u septembru. No, ulagači se nadaju da će to povećanje biti za 0,5, a ne 0,75 procentnih poena, kako se donedavno očekivalo.

To će, svakako, usporiti rast ekonomije, no ulagači se nadaju da će je Fed “mekano prizemljiti”, a ne gurnuti u duboku recesiju.

Rastu indeksa najviše je doprinio dobitak tehnološkog sektora, pri čemu je cijena dionice Cisco Systemsa skočila skoro šest odsto, nakon što je taj tehnološki div povećao procjene prodaje u tekućem tromjesečju.

Među najvećim gubitnicama našla se dionica Kohl’sa, s padom cijene više od sedam odsto, nakon što je taj trgovački lanac razočarao svojim kvartalnim poslovnim rezultatima, pa se pod pritiskom našao cjelokupni trgovački sektor.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,35 odsto na 7.541 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,52 odsto na 13.697 poena, a pariski CAC 0,45 odsto na 6.557 bodova.

