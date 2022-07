Vuksanović reizabrana za predsjednicu Upravnog odbora AmCham-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham), Svetlana Vuksanović, reizabrana je jednoglasno na tu funkciju.

Iz te organizacije je saopšteno da je odluka donijeta na prvoj sjednici Upravnog odbora nakon održane redovne godišnje Skupštine AmCham-a.

„U skladu sa statutom AmCham-a, ona će predsjedavati Komorom i Generalnom skupštinom, nadgledati poslove i interese Komore i zajedno sa izvršnim direktorom predstavljati je u spoljnim odnosima“, navodi se u saopštenju.

Vuksanović je kazala da AmCham nastoji da unaprijedi poslovno okruženje, kako bi uglednim investitorima bilo privlačno da dolaze i ostaju u Crnoj Gori.

„Kako bi u tome uspjeli, moramo dostići standarde razvijenih zemalja, a to nije moguće bez kvalitetne saradnje i komunikacije donosioca odluka i privatnog sektora od samog početka i kontinuirano, na svakoj temi koja utiče na poslovno okruženje. Imajući to na umu, pokrenuli smo našu novu platformu za saradnju sa crnogorskom Vladom i drugim javnim institucijama, pod nazivom Vladavina dijaloga“, navela je Vuksanović.

AmCham je na događaju Otvoreno sa premijerom, početkom juna ove godine, potpisao krovni memorandum o saradnji na programu Vladavina dijaloga sa premijerom Dritanom Abazovićem.

„U toku je potpisivanje i individualnih memoranduma o saradnji sa relevantnim ministarstvima sa kojima će AmCham raditi na unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, sa ciljem dostizanja standarda razvijenih zemalja kojima težimo“, dodaje se u saopštenju.

Vuksanović je podsjetila da AmCham svake druge godine izrađuje izvještaj o poslovnom ambijentu i da njene članice kontinuirano izražavaju podršku pristupanju Evropskoj uniji (EU).

„Zato su aktivnosti naših komiteta usmjerene na pomoć Vladi u izmjenama postojećih i donošenju novih zakona koji su usklađeni sa standardima EU. Usvajanjem standarda razvijenih zemalja značajno ćemo povećati vjerovatnoću dolaska renomiranih investitora iz SAD i EU u Crnu Goru“, zaključila je Vuksanović.

AmCham u Crnoj Gori dio je globalne AmCham mreže koja samo u Evropi broji 46 AmCham-ova i zastupa interese 17 hiljada kompanija.

Već 13 godina vodeći je kolektivni glas renomirane poslovne zajednice u Crnoj Gori, kao i promoter unapređenja poslovnog ambijenta u cilju privlačenja američkih i drugih stranih investicija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS