Vuković preuzeo predsjedavanje Upravnim odborom CEF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Novica Vuković danas je zvanično preuzeo predsjedavanje Upravnim odborom Centra za izvrsnost u finansijama (CEF), na godišnjem sastanku tog tijela koji se održava u Kišnjevu, u Moldaviji.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Vuković je zahvalio dosadašnjoj predsjedavajućoj, guvernerki Narodne banke Moldavije, Anci Dana Dragu, na uspješnom vođenju.

Vuković je dodao da je Crna Gora svjesna važnisti uloge i odgovornosti u predstojećem jednogodišnjem predsjedavanju.

On je naglasio da to cijeni i kao jedan vid priznanja za napore i postignuća na nacionalnom nivou, kao i regiona u cjelini.

“Veoma cijenimo cjelokupni rad CEF-a u Crnoj Gori, naročito regionalne aktivnosti kao što je “WeLead” projekat, brojne inicijative u sektoru revizije i prilike za jačanje i izgradnju kapaciteta državnih službeniika u oblasti upravljanja javnim finansijama,” istakao je Vuković.

On je ocijenio da je veoma važna podrška koju CEF pruža koordinacionim timovima za reformu javne uprave i upravljanja javnim finansijama, koja bi, kako je kazao, trebalo da postane model planiranja i implementacije budućih tehničkih pomoći.

Vuković je naglasio da je od iuzezetne važnosti unapreðivanje kapaciteta i vještina profesionalaca unutar javne uprave i da će sa aspekta predsjedavajućeg Upravnim odborom CEF-a dati puni doprinos ostvarenju tog cilja i boljem korišćenju ekspertize zemalja članica EU, sa ciljem efikasnijeg sprovoðenja reformi i pregovoranja sa EU.

“On je poželio uspješnu i produktivnu radnu godinu svim članicama CEF-akcentujući značaj zajedničkog rada i partnerstva u predstojećima procesima reformi i jačanja upravljanja javnim finansijama”, kaže se u saopštenju.

