Vuković: Očekuje se nastavak pozitivnih makro-fiskalnih trendova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pozitivni makro-fiskalni trendovi trebalo bi da se nastave i u ovoj godini, saopštio je ministar finansija Novica Vuković i dodao da strateški cilj ekonomske politike i u narednom periodu ostaje ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta.

„S obzirom na to da Vlada sa prioritetima jačanja privrede i održavanja fiskalne stabilnosti ulazi i u ovu godinu, s krajnjim ciljem stvaranja povoljnijih ekonomskih uslova za građane, snažno sam uvjeren da će se pozitivni makro-fiskalni trendovi nastaviti, čime će se dodatno osnažiti povjerenje u makroekonomsku stabilnost zemlje, kao ključnog faktora za građenje održive i konkurentne ekonomije“, kazao je Vuković u intervjuu agenciji Mina-business.

On je poručio da Crna Gora u ovu godinu ulazi uz povoljnije ekonomske pokazatelje i potencijale za dalji rast i razvoj.

„Rast ekonomije, a naročito investicija u ekonomskoj strukturi, ostaje izrazito snažan u regionalnom i evropskom kontekstu, što pokazuju i izvještaji relevantnih međunarodnih organizacija. U proteklih nekoliko godina, Crna Gora je praktično duplirala svoj bruto domaći proizvod (BDP), što je vođeno visokim stopama privrednog rasta“, dodao je Vuković.

On je naveo da u ovu godinu, kao ekonomija ulazimo i sa izgledima snažnijeg investicionog ciklusa, sa visokim planiranim ulaganjima u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje, uz snažne investicije u strateške sektore poput turizma, energetike i poljoprivrede.

„Potvrdu dobrih izgleda za dalji rast ekonomije dale su i renomirane kreditne rejting agencije, međunarodne organizacije i institucije poput Evropske komisije (EK), Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)“, podsjetio je Vuković.

On je, govoreći o prošloj godini, kazao da se ekonomija suočila sa brojnim izazovima, uključujući inflatorne pritiske, nestabilnu geopolitičku situaciju i nepovoljne ekonomske izglede Evropske unije (EU).

„Uprkos svim izazovima, makroekonomska stabilnost je očuvana, naplata prihoda budžeta je na rekordno visokom nivou, dok su rast u sektorima građevinarstva, trgovine i saobraćaja, uz diversifikaciju našeg turističkog proizvoda i strukture gostiju, doprinijeli stabilizaciji privrede i rastu ekonomije“, rekao je Vuković.

Ekonomska politika Vlade je, prema njegovim riječima, bila usmjerena na unapređenje životnog standarda i reformu poreske i fiskalne politike, odnosno povećanje minimalne i prosječne zarade kroz predloženi i usvojeni program Evropa sad 2.

Na ovaj način, uz očuvanu stabilnost sistema javnih finansija, došlo je do visokog rasta minimalne zarade u privredi, što će uticati na smanjenje prostora za neformalnu ekonomiju, uz istovremeni rast prosječne zarade kroz smanjenje poreskog opterećenja rada.

„Ovom mjerom će se takođe uticati na znatno povoljniji investicioni ambijent, kroz olakšanje postojećih biznis barijera i niže troškove rada“, tvrdi Vuković.

Crnogorska ekonomija je u prošloj godini zabilježila stabilan rast, sa povećanjem BDP-a od 3,1 odsto tokom prva tri kvartala. U trećem tromjesečju, Crna Gora je zabilježila realni rast BDP-a od 2,6 odsto, što značajno nadmašuje prosječnu stopu rasta ekonomije EU, koja je u istom periodu iznosila 1,3 odsto.

„U prošloj godini, zabilježeno je dalje dinamiziranje lične potrošnje domaćinstava, koja dominantno opredjeljuje rast aktivnosti, uz oporavak i snažan rast investicione aktivnosti, pri čemu investicije u strukturi domaćeg BDP-a, tokom prvih devet mjeseci, bilježe povećanje od deset odsto u odnosu na isti period 2023“, precizirao je Vuković.

Takođe, neto strane direktne investicije u prvih deset mjeseci prošle godine bilježe snažno povećanje od 14,3 odsto u odnosu na 2023, pri čemu su investicije u kompanije i banke zabilježile rast od 32,6 odsto.

Pozitivni privredni trendovi odrazili su se na tržište rada, koje bilježi izrazito povoljne parametre, sa rastom zaposlenosti i prosječnih neto zarada, i uz kontinuirani pad stope nezaposlenosti.

Vuković je kazao da je bankarski sektor u prošloj godini takođe zabilježio pozitivne trendove, uz snažnu stabilnost sistema, visoku profitabilnost i snažan porast novoodobrenih kredita.

Prisutan je i opadajući trend kamatnih stopa na domaćem tržištu, u skladu sa evropskim i globalnim kretanjima.

„Godišnja stopa inflacije u prošloj godini najniža je od 2021, što govori o stabilizaciji cijena, uz mjere Vlade za ograničavanje marži koje su doprinijele ovim trendovima. Kada govorimo o konkretnim rezultatima, inflacija u Crnoj Gori je u septembru prošle godine iznosila jedan odsto, dok je, poređenja radi, u EU u istom mjesecu bila 2,1 odsto“, kazao je Vuković.

Najnoviji podaci ukazuju da je u Crnoj Gori, u prvih deset mjeseci prošle godine, prosječna neto zarada porasla 7,7 odsto, dok je zaposlenost u istom periodu zabilježila rast od 5,4 odsto.

„Ekonomska politika u godini koja je za nama bila je usmjerena na očuvanje stabilnosti, jačanje životnog standarda, unapređenje fiskalne discipline i podsticanje ulaganja u strateške sektore, dok će u budućem periodu, prioriteti biti usmjereni ka diversifikaciji privrede i povećanju otpornosti na spoljne šokove“, poručio je Vuković.

Kada je riječ o kretanju ekonomije u narednom srednjoročnom periodu, Vuković je kazao da projekcije Ministarstva finansija pokazuju prosječan godišnji rast crnogorske ekonomije od 3,7 odsto u periodu od ove do 2027. godine.

„Konkretno, zahvaljujući prvenstveno dinamičnom porastu privatne potrošnje, usljed povećanja minimalne i prosječne zarade i nižeg poreskog opterećenja rada, naše projekcije ukazuju na rast ekonomije od 4,8 odsto u ovoj godini, koji će pratiti stope realnog ekonomskog rasta od 3,2 odsto u narednoj i 3,1 odsto u 2027. Pored nastavka rasta potrošnje, projekcije rasta temeljimo i na intenziviranju investicionog ciklusa kroz olakšanje biznis barijera“, dodao je Vuković.

Dodatno, uz fiskalne reforme koje se odnose na povećanje zarada, privatna potrošnja, kao glavna komponenta BDP-a, biće intenzivirana i na bazi porasta zaposlenosti, ekspanzije kreditne aktivnosti, uz dalje povećanje prosječne penzije.

Takođe, Plan rasta za Zapadni Balkan, koji omogućava sprovođenje strukturnih reformi i ulaganje u infrastrukturu, će crnogorskoj ekonomiji obezbijediti dodatnu vrijednost.

Govoreći o prihodima budžeta, Vuković je rekao da je njihov rast u prošloj godini bio izrazito snažan i iznad naših očekivanja.

„Projekcije daljeg rasta prihoda zasnovane su prevashodno na povoljnoj makroekonomskoj situaciji i planiranom rastu ekonomije, postojećoj zakonskoj regulativi i novim mjerama poreske politike u srednjem roku“, saopštio je Vuković.

Prema njegovim riječima, prihodi budžeta u ovoj godini planirani su u iznosu od 2,88 milijardi EUR, što je u odnosu na procjenu za prošlu godinu veće 101,8 miliona ili 3,7 odsto.

„I pored smanjenja poreskog opterećenja na zarade, odnosno smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ostvaruje se rast prihoda usljed rasta naplate poreza na dodatu vrijednost, akciza, poreza na dohodak i na dobit, naknada za priređivanje igara na sreću, kao i donacija“, objasnio je Vuković.

Projektovani rast prihoda ostvaruje se po osnovu povećanja potrošnje usljed rasta zarada i ekonomske aktivnosti, veće osnovice za obračun novih stopa doprinosa i smanjenja sive ekonomije. Snažan rast naplate prihoda očekuje se i po osnovu implementacije novih mjera poreske politike.

„Sve ove mjere imaju za cilj pospješivanje naplate prihoda, kroz jačanje mehanizama za smanjenje sive ekonomije, kao i obezbjeđivanje novih izvora prihoda budžeta kako bi se postigla dugoročna fiskalna održivost“, smatra Vuković.

On tvrdi i da životni standard u Crnoj Gori raste iz godine u godinu, a što je naročito evidentno od početka prošle godine, sa povećanjem minimalnih penzija na 450 EUR, što predstavlja rast od čak 52 odsto.

„Program Evropa sad 2 snažno će uticati na poboljšanje životnog standarda građana i jačanje crnogorske ekonomije, kroz uticaj na rast zaposlenosti, potrošnje i modernizaciju poreskog sistema“, dodao je Vuković.

U kontekstu strukturnih trendova i izazova na tržištu rada, a naročito kada su u pitanju mladi ljudi, program podrazumijeva povećavanje minimalne zarade na 600 EUR, odnosno 800 EUR, zavisno od kvalifikacije obrazovanja.

„Smatramo da, kroz povećane zarade i atraktivan biznis ambijent možemo stimulisati mlade ljude da budućnost planiraju u svojoj državi, a da istovremeno kroz niže troškove rada privučemo kvalitetne i održive investicije u brojne sektore, kako bi se kreirala nova radna mjesta“, kazao je Vuković.

Dodatno, kako je objasnio, na životni standard građana u prošloj godini pozitivno je uticala i akcija Vlade pod nazivom Limitirane cijene, koja podrazumijeva ograničavanje marži na proizvode od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Implementacijom ove akcije došlo je do najniže zabilježene stope inflacije u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina.

„Strateški cilj ekonomske politike i u narednom periodu ostaje ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta, koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života svih građana“, najavio je Vuković.

On je najavio da će Vlada i u ovoj godini pažljivo pratiti kretanja na tržištu.

„Ukoliko se ukaže potreba, sprovođenje dodatnih mjera, usmjerenih na stabilizaciju cijena i jačanje kupovne moći građana, biće prioritet. Cilj nam je da kroz ovakve inicijative obezbijedimo dugoročnu ekonomsku stabilnost, zaštitimo standard građana i podstaknemo održiv rast domaće privrede“, saopštio je Vuković.

Svakako, kako je podsjetio, ekonomska politika Vlade, kroz povećanje zarada i dalji rast prosječne penzije, koji slijedi već početkom ove godine, ima za cilj jačanje standarda građana, kako bi porast raspoloživog dohotka bio veći od rasta inflacije, što je, kako tvrdi, bio slučaj u proteklom periodu, zahvaljujući mjerama Vlade.

Kada su u pitanju pravci akcizne politike u ovoj godini, Vuković je naglasio da će osnovno opredjeljenje i u ovoj oblasti biti nastavak usklađivanja postojećeg zakonodavnog okvira u oblasti akciza sa EU direktivama.

„U ovoj godini smo planirali izmjene Zakona o akcizama kojima će se, pored ostalog, predložiti nastavak usaglašavanja sa EU direktivama. Pri tom će se voditi računa o obezbjeđenju stabilnog i predvidivog akciznog sistema, kojim će obezbijediti održivost prihoda po ovom osnovu“, rekao je Vuković.

Prošlu godinu je obilježilo i pristupanje Crne Gore Jedinstvenom tržištu za plaćanja u eurima (SEPA) što, prema riječima Vukovića, predstavlja značajan korak u procesu integracije države u EU.

“Vlada je omogućila građanima i privredi da i prije samog ulaska u EU, osjete benefite jedinstvenog evropskog tržišta”, naveo je Vuković.

Kreditne institucije, uz podrsku Centralne banke (CBCG), sprovode dalje aktivnosti u cilju ispunjavanja tehničkih zahtjeva za priključivanje pojedinačnim SEPA šemama.

Shodno kalendaru Evropskog savjeta za plaćanja (EPC), početak pristupanja kreditnih institucija SEPA platnim šemama biće omogućen od aprila ove godine, dok će EPC naknadno informisati o datumu operativnog početka pružanja usluga za pružaoce platnih usluga iz Crne Gore.

