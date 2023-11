Vuković: Kina jedan od primarnih partnera Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora Kinu vidi kao jednog od primarnih partnera u projektima koji se tiču infrastrukture i savremenih tehnologija, budući da je u tim oblastima respektabilan primjer na globalnom nivou, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je, na sastanku sa ambasadorom Kine u Crnoj Gori Fanom Kunom, kazao da produktivnu i uspješnu saradnju očekuje i u turizmu, poljoprivredi, zaštiti životne sredine, zelenoj ekonomiji i digitalizaciji.

Iz Ministarstva su saopštili da su Vuković i Fan razgovarali o tradicionalnom partnerstvu i mogućnostima produbljivanja praktične saradnje dvije države, kao i o aktuelnim ekonomskim prilikama u Crnoj Gori i regionu.

Fan je naveo da Kina podržava evropski put Crne Gore, uz uvjerenje da Crna Gora, paralelno, može graditi dobre odnose sa Kinom i postati spona za komunikaciju kineskih kompanija sa Evropom.

Vuković i Fan su se osvrnuli i na najvažniji zajednički projekat dvije zemlje, izgradnju prve dionice autoputa Bar-Boljare, istakavši zajedničko očekivanje da će i u narednom periodu biti značajnijih partnerskih projekata u oblastima od obostranog interesa.

