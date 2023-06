Voli prelazi na solarne izvore energije uz pomoć EBRD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je danas u Podgorici ugovor o kreditu, vrijednom četiri miliona EUR, sa preduzećem Voli, najvećim crnogorskim maloprodajnim lancem.

Iz EBRD-a je saopšteno da će Voli sredstva iskoristiti za kupovinu i instalaciju solarnih panela kapaciteta do četiri megavata (MW) i stanica za punjenje električnih vozila u svojim objektima i logističkom centru.

Studija izvodljivosti za taj projekat podržana je donatorskim sredstvima austrijskog DRIVE fonda.

“Voli će se zaštititi od potencijalne buduće nestabilnosti cijena energije, što ostaje vruća tema nakon što su evropske ekonomije osjetile efekte promjena cijena energije kao posljedice ruske invazije na Ukrajinu. Biće postignuto i značajno smanjenje emisije ugljen-dioksida (CO2)”, navodi se u saopštenju.

Mogućnost da se tamo napune električna vozila učiniće Voli, kako su kazali, privlačnijim kupcima i turistima.

Šef EBRD-a za Crnu Goru, Remon Zakaria, saopštio je da su zelena energija i energetska sigurnost njihov prioritet kako u regionu, tako i u Crnoj Gori.

“Naš dugogodišnji klijent Voli donio je još jednu sjajnu odluku da svoje moderne maloprodajne objekte snabdijevaju sopstvenom solarnom energijom, što će doprinijeti dekarbonizaciji njihovog poslovanja i obezbjeđivanju snabdijevanja energijom u narednim decenijama”, naveo je Zakaria.

Regionalni šef za agrobiznis EBRD za Jugoistočnu Evropu, Miljan Ždrale, rekao je da mu je drago što vidi da EBRD nastavlja da radi sa svojim dugogodišnjim partnerom Volijem kroz ovu zelenu investiciju.

“Projekat će podržati energetsku efikasnost kompanije na trenutnom turbulentnom energetskom tržištu. U isto vrijeme, to će pomoći u smanjenju emisije štetnih gasova i uticati na poboljšanje ukupne konkurentnosti”, kazao je Ždrale.

Predsjednik Borda direktora kompanije Voli, Dragan Bokan, rekao je da su planovi te kompanije da u narednim godinama sve više razvija projekte koji za cilj imaju energetsku efikasnost i da kao veliki potrošač električne energije, investirajući u izgradnju solarnih panela, da doprinos smanjenju zagađenja i zaštiti životne sredine kroz smanjenje emisije ugljen dioksida.

“Naša odgovornost prema zajednici u kojoj se razvijamo podrazumijeva da imamo sluha za pitanja od opšteg interesa i da mislimo na budućnost naše zajednice i naše djece. Iz tog razloga, podržavamo inovativna rješenja, s ciljem da svijet koji nas okružuje bude zdravije i bolje mjesto za život”, rekao je Bokan.

Voli je vodeći maloprodajni lanac u Crnoj Gori i najveći poslodavac sa 2,4 hiljade zaposlenih. Preduzeće je osnovano 1995. i započelo saradnju sa EBRD-em još 2009. godine. Banka je takođe Volijev manjinski ulagač od 2015. godine.

EBRD je do danas u Crnu Goru investirao 725 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS