Vodeći sajam zapošljavanja u hotelijerstvu 21. januara u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vodeći sajam zapošljavanja u hotelijerstvu, Hotel Job Fair 2024, održaće se krajem mjeseca širom regiona, između ostalog i u Podgorici.

“Januar obećava da će biti uzbudljiv za sve kandidate koji žele da rade u hotelima širom regiona, sa nadolazećim Hotel Job Fair-om koji će se održati u pet ključnih gradova”, navodi se u saopštenju organizatora.

Sajam će u Podgorici biti organizovan 21. januara u hotelu Podgorica, 23. januara u Skoplju, 24. januara u Nišu, 25. januara u Beogradu i 26. januara u Banjaluci.

“Ovaj događaj, koji iz godine u godinu postavlja nove standarde, ove godine obilazi pet ključnih gradova iz regiona i privlači više od 20 renomiranih hotelskih kuća koje će svim zainteresovanim kandidatima predstaviti otvorene pozicije i uslove rada”, dodaje se u saopštenju.

Hotel Job Fair, kako su kazali, nije samo sajam zapošljavanja, već događaj gdje se spajaju kandidati zainteresovani za hotelijerske pozicije i najprestižniji hotelski brendovi.

“Sajam pruža kandidatima priliku da iz prve ruke stupe u kontakt sa vodećim poslodavcima, otvarajući vrata ne samo za sezonska zaposlenja, već i za dugoročne karijerne prilike”, dodaje se u saopštenju.

Za hotelske kuće, Hotel Job Fair predstavlja izuzetnu priliku za predstavljanje svog brenda i privlačenje novih talenata. Učestvovanjem na sajmu, hoteli mogu efikasno i brzo popuniti svoje timove, kao i smanjiti troškove zapošljavanja.

Prijave za sajam su obavezne, ali je ulaz besplatan.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na link https://hotel-job-fair.com/apply-now/

“Očekuje se da će ovogodišnji sajam postaviti novi rekord u broju učesnika i pružiti nezaboravno iskustvo svima koji budu prisutni. Budite dio ovog jedinstvenog događaja, koji oblikuje budućnost hotelijerstva u regionu”, zaključuje se u saopštenju.

