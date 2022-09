Vladan Drašković novi izvršni direktor Aerodroma Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi izvršni direktor Aerodroma Crne Gore je Vladan Drašković, odlučio je Odbor direktora kompanije.

Odbor direktora je tu odluku donio nakon javnog konkursa i sprovedenih intervjua.

Drašković je prethodno obavljao funkciju pomoćnika direktora za komercijalne poslove Aerodroma Crne Gore i od avgusta je bio vršilac dužnosti izvršnog direktora, dok karijeru u avijaciji gradi u posljednjih deceniju.

“U njegovoj biografiji se izdvaja međunarodno iskustvo u avijaciji i korporativnom upravljanju koje je sticao u LSG Lufthansa Service Holding AG od 2013. godine”, navodi se u saopštenju.

Drašković je učestvovao u puštanju u rad jedinica za zemaljsko opsluživanje (ground service, in-flight logistics, airline catering) na ruskim aerodromima Moskva Domodedovo i Čeljabinsk.

“Osim toga, vodio je projekte gradnje novih jedinica na aerodromima Soči u Rusiji i Riga u Letoniji, i sa pozicije generalnog direktora upravljao jedinicama iz kategorije 150+ zaposlenih na aerodromima Krasnojarsk u Rusiji – od 2015. do 2017. godine i Lagos u Nigeriji od 2017. do ove godine”, rekli su iz Aerodroma.

Govori engleski i ruski jezik.

