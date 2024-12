Vlada usvojila Strategiju finansijskih tehnologija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, na predlog Ministarstva finansija, usvojila Strategiju finansijskih tehnologija (Fintech) za Crnu Goru, od naredne do 2029. godine, što predstavlja značaj korak za podršku razvoju digitalne ekonomije zemlje, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su rekli da time potvrđuju posvećenost Vlade ka modernizaciji i unapređenju finansijskog sektora.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da Strategija ima za cilj podsticanje inovacija, ekonomsku inkluziju, zaštitu potrošača i rast domaćih fintech kompanija.

“Građani Crne Gore će imati koristi od modernih, bržih i pristupačnijih finansijskih usluga. Za poslovni sektor, Fintech strategija otvara vrata za nova partnerstva, inovativne proizvode i usluge, što će pospješiti privredni rast i stvaranje novih radnih mesta. Digitalizacija finansijskog sektora omogućava bržu obradu transakcija, smanjenje troškova i veću transparentnost”, navodi se u saopštenju.

Finansijska tehnologija (Fintech) predstavlja jedan od najvažnijih pokretača transformacije u savremenom finansijskom sektoru. Kombinovanjem inovativnih tehnoloških rješenja sa tradicionalnim finansijskim uslugama, fintech omogućava brže, efikasnije i pristupačnije finansijske usluge.

“Uvođenje fintech inovacija donosi brojne prednosti kako za pojedince, tako i za preduzeća i čitav ekonomski sistem”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da Fintech predstavlja budućnost finansijskih usluga i ima potencijal da transformiše način na koji pristupamo i koristimo finansijske usluge.

“Donošenje Fintech Strategije od Vlade neophodan je korak ka stvaranju stabilnog, sigurnog i inovativnog okruženja koje će omogućiti dalji razvoj ovog sektora. Kroz regulatornu podršku, stimulisanje inovacija, edukaciju građana i jačanje saradnje, možemo osigurati da Crna Gora iskoristi sve prednosti koje Fintech donosi i pozicionira se u regionu kao zemlja konkurentna za pokretanje Fintech rješenja”, kazali su iz Ministarstva.

Ministarstvo finansija je sa Centralnom bankom, uz podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu, obavilo široke konsultacije i razmjenu mišljenja sa javnim i privatnim sektorom radi pripreme aktivnosti koji će za cilj imati unapređenje koordinacije svih učesnika i usklađivanja crnogorskog finansijskog sektora sa najboljim evropskim i međunarodnim praksama.

“Vlada i Ministarstvo finansija, zajedno sa Centralnom bankom (CBCG), ICT zajednicom i drugim učesnicima iz finansijskog sektora, u narednom periodu, biće posvećeni implementaciji aktivnosti prepoznatih Strategijom i akcionim planom za narednu i 2026. godinu”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će sprovođenje aktivnosti iz Strategije omogućiti Crnoj Gori da efikasnije odgovori na izazove i prilike koje donosi digitalna transformacija u finansijskom sektoru, osiguravajući konkurentnost i održivi razvoj u skladu sa evropskim standardima.

